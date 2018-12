Luka Modric: "La historia dirá que un croata venció en el Balón de Oro a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi" [VIDEO]

Luka Modric, el actual 'Balón de Oro' se tomó unos minutos para atender en una nota exclusiva a 'France Football' (revista que entrega el galardón mundial). Donde destacó lo significativo que es haber roto con la hegemonía de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Ganar este premio mundialmente conocido por los fanáticos lo sube al futbolista de Real Madrid en un escalón arriba de todos.

¿Cuál fue el esfuerzo máximo para ganar el Balón de Oro?

"Hay una máxima que dice "Las mejores cosas no llegan jamás fácilmente" y ese es mi credo. Mi vida está hecha a base de lucha y mucho trabajo para conseguir mis objetivos. No ha sido sencillo, pero he ganado".

¿El físico en algún momento te preocupó? (Tamaño: 1,72 cm).

"No me siento inferior a los otros desde un punto de vista atlético. Soy más fuerte de lo que se imaginan. No tengo miedo ni a los duelos ni a la talla de mis adversarios".

¿Pensaste que ganabas igual el premio con el Mundial perdido?

"No, dejo a los demás el derecho a pensarlo. Creo que un único partido no puede decidir la suerte del Balón de Oro. No te niego que después de la final estaba demasiado triste para pensar en el que Balón de Oro”.

¿Cómo te sientes después de haberle ganado a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo?

"En la historia quedará que un jugador croata, representante de un país pequeño, ganó el Balón de Oro después de Cristiano y Messi, que son jugadores de otro nivel. Nadie tiene derecho de compararse a ellos. Son los mejores de la historia de este deporte.

¿Sabes que te comparan con Johan Cruyff, no?

"Que me comparen con él es un inmenso honor, era un jugador increíble, además de un entrenador inmenso. Llevé el 14 en el Tottenham y en la selección en homenaje a él.

EL DATO:

Zinedine Zidane en 2016, cuando era DT del Real Madrid, señaló que 'muy pronto' Luka Modric iba ganar el 'Balón de Oro'.