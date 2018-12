Lionel Messi se mostró feliz y celebró su propio 'Balón de Oro' [VIDEO]

Lionel Messi colgó una emotiva foto en su Instagram personal con su familia dentro de casa, estaba "con la razón de su éxito y motivación para seguir siendo destacado a nivel mundial". Así fue la descripción de lo que propuso 'La Pulga' cuando subió la instantánea el día de hoy muy temprano, mientras todos hablaban del exitoso ganador, Luka Modric.

El futbolista de Barcelona posó junto con sus pequeños hijos: Thiago y Mateo, sin mostrarse muy preocupado por no haber estado dentro del podio de élite en 'Balón de Oro'. El principal trofeo personal dentro del fútbol internacional se marchó para Croacia con Luka Modric, pero horas después 'Lionel Andrés' presumió de su 'otro' Balón de Oro, uno que nadie le podrá ganar.

Messi mientras estaba en su casa muy relajado disfrutando de su descanso, presentó al mundo entero 'sus dos balones de oro' más importantes, dejando entre ver que a él poco le importaba el distintivo que se llevó el capitán de Croacia. Queda claro que no existe ninguna dedicatoria específica en esta fotografía que ya es viral en redes sociales, pero si es un universo de especulaciones a la luz del día.

'Leo Messi' por primera vez, desde la temporada 2006 no es excluido de los tres finalistas. Una auténtica sorpresa para el universo de Barcelona. Pero los 'fanáticos culé' están tranquilos como su ídolo, porque no se le ve preocupado. Y piensan que volverá más pronto de lo inmediato, porque el argentino tiene todavía algunas deudas pendientes con el deporte rey.

EL DATO:

Lionel Messi ganó su primer 'Balón de Oro' en 2009-10.

🇦🇷 Lionel Messi is 5th in the 2018 Ballon d'Or final ranking! #ballondor pic.twitter.com/TeUJCpoVP8