Luis Advíncula vuelve a jugar como delantero en el Rayo Vallecano [FOTO]

Luis Advíncula nuevamente será futbolista titular para el cuadro de Rayo Vallecano, el peruano estará trabajando como siempre por la banda derecha pero esta vez subiré unos metros más arriba porque la dirección técnica decidió aprovechar su velocidad e ida y vuelta para hacer un trabajo mucho más ofensivo.

Una posición que no desconoce pero hace mucho tiempo no la ejerce, recordemos que el popular 'Usain Bolt' comenzó profesionalmente como un delantero centro, después se fue abriendo por las bandas debido a su rapidez para trabajar con y sin balón. Fue destacándose en el fútbol peruano pero no a la medida de lo esperado, después con el paso del tiempo y siendo algo intermitente halló su lugar en el mundo.

Roberto Mosquera en Sporting Cristal bajo recomendación de Sergio Markarián asumió el riesgo de poner como lateral derecho, es ahí donde el popular 'Rayo' agarra la potencia pura para hacerse un nombre no solo en torneo doméstico, sino también a nivel mundial y rompe récords gracias a esa forma inmediata de reaccionar a las situaciones.

Hoy Luis Advíncula ejercerá como en sus tiempos mozos de extremo por derecha, un delantero con mucho desborde y utilidad para que el lateral haga las transiciones necesarias. Será fundamental para los juegos de espalda en sus compañeros, corriendo al vacío y utilizando su característica más importante: la velocidad. Veremos como le va al buen 'Lucho' en esta posición conocida, pero la volverá a trabajar después de mucho.

EL DATO:

Luis Advíncula es considerado con futbolista más rápido del mundo.