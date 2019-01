Representante de Christian Cueva: “Él ya habló con el DT Ariel Holan y le interesa volver a Sudamérica”

Desde hace semanas, Christian Cueva es vinculado con el club Independiente de Argentina, uno de los más importantes de Argentina y Sudamérica. Sin embargo, el Krasnodar, actual equipo del volante, parece no tener la intención de venderlo, pero el empresario Fernando Rada se vio con mayor confianza en que la transacción podría terminar cerrándose.

En una entrevista para La Oral Deportiva de Argentina, el representante de Christian Cueva dio un alcance de cómo marcha la negociación actualmente. “Yo estuve esta semana hablando con el club ruso, con Christian, con directivos. Estuvimos viendo la chance de que Christian salga a la Argentina, pues tiene muchas ganas de volver a Sudamérica”, explicó Fernando Rada.

Incluso, el entrenador de Independiente, Ariel Holan, comentó en conferencia de prensa que el interés de tener a Christian Cueva persiste, situación que el jugador peruano también comparte. “Le gusta mucho el entrenador, ya habló con él. Estamos esperando a que haya una contrapropuesta este viernes”, añadió el empresario Fernando Rada.

“Los rusos me llamaron, me dijeron que recibieron una buena propuesta de Independiente y ahora deben terminar de definirlo Cuando hay una decisión tan fuerte de parte del jugador se entra en una negociación. El club no quiere perder, el jugador tampoco quiere perder. Ahora solo resta esperar la contrapropuesta del Krasnodar”, sentenció el representante de Christian Cueva.

Por ahora, Christian Cueva tendrá que esperar la decisión final que tome la directiva del Krasnodar, club que quiere recuperar lo invertido por el volante cuando lo contrató desde Sao Paulo. “Siempre hay chances, pero hay que esperar. No es sencillo”, finalizó Fernando Rada. Queda esperar el desenlace que tendrá este coqueteo entre ‘Aladino’ e Independiente.