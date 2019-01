Mbappé, sobre Beckham: "Eres una inspiración para todos nosotros"

Lluvia de elogios. David Beckham se encuentra pasando unos días en París y no quiso desaprovechar la oportunidad de conocer a Kylian Mbappé, a quien lo considera el "nuevo" Pelé y futuro Balón de Oro.

El exjugador inglés y el popular 'Donatello' compartieron un desayuno este viernes e intercambiaron elogios. Para Beckham, Mbappé es un fuera de serie con la pelota en sus pies. El galo, a su vez, lo tiene en un altar e inspiración para muchos.

"Es un honor conocer a un campeón del mundo, gran jugador pero más importante, una gran persona", se puede leer en el Instagram de Beckham, quien posa feliz con la medalla (Mundial de Rusia 2018) de Mbappé.

'Donatello' no se quiso quedar atrás y también le reventó 'cohetes' a través de sus redes sociales. "Desayuno con una leyenda. Ha sido un honor conocerte, eres una inspiración para todos nosotros".

Como se sabe, Beckham es considerado unos de los primeros fichajes de "peso" en el PSG. En 2013, el exjugador de 'Los tres leones' disputó 14 partidos con el combinado parisino.

Breakfast with the legend.

It was an honour to meet you, you are an inspiration for all of us pic.twitter.com/Xb2HkXfNbS