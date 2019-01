Maurizio Sarri confirma que seguirá contando con Álvaro Morata en el Chelsea

Maurizio Sarri, director técnico del Chelsea, habló en conferencia de prensa previo a lo que será el encuentro ante el Arsenal por el clásico de Londres. El estratega italiano se animó a hablar sobre Álvaro Morata, el delantero que está cada vez más cerca de abandonar Stamford Bridge por una posible llegada de Gonzalo Higuaín, que tiene todas las maletas listas para salir del AC Milan.

"No sé si jugará este fin de semana (Morata), está entrenando con nosotros. Es un momento complicado para él, es normal para un futbolista estar implicado en cuestiones de mercado en enero. De momento está a mi disposición", fueron las palabras acerca del delantero español que está esperando una última oportunidad con los 'Blues' este sábado cuando enfrenten en el Emirates Stadium al Arsenal por la Premier League.

Por el momento, Álvaro Morata es jugador del Chelsea y eso lo sabe muy bien Maurizio Sarri. El director técnico entiende que puede usar a todos los jugadores que están inscritos en el club y el ex Real Madrid no es la excepción. Él lo seguirá teniendo en cuenta hasta que le digan que será traspasado o cedido a otro equipo.

"Quiero ser claro, no puedo ayudarlos. He hablado con la directora general hace dos semanas y sabe lo que pienso sobre cómo mejorar al equipo. Ella está trabajando muy duro y yo estoy concentrado en lo que pasa sobre el campo", siguió en su discurso Sarri, quien se molestó con la prensa por las constantes preguntas sobre el jugador y no acerca del encuentro de mañana.