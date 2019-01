¡El pasado lo condena! Cuando Kevin Prince Boateng elogió a Cristiano y se burló de Barcelona [VIDEO]

Barcelona escogió a Kevin Prince Boateng como su flamante refuerzo para los próximos seis meses quien llega procedente de Sassuolo. Sin embargo, en las redes sociales los hinchas le recordaron su pasado cuando escogió a Cristiano Ronaldo sobre Messi y también cuando se burló del Barcelona.

Y es que, hace unos meses atrás, a Kevin Prince Boateng le consultaron sobre el luso y el argentino. "Cristiano, para mí, es el mejor. Lo es todo. Ronaldo es tan bueno que hay que respetarle", puntualizó el delantero alemán-ghanés.

“Ronaldo debería ser el mejor del mundo porque es el mejor ejemplo para fijarse porque entrena al máximo y tiene talento. Él trabaja como un loco, es un apasionado de lo que hace y del fútbol", señaló en otra entrevista.

Pero, esa no fue la única vez en que Boateng hablaba en contra de Barcelona. Sino que, tras el 3-1 que le propinó el Real Madrid en la temporada, el delantero de 31 años tuiteó un irónico mensaje “¿Echan de menos a Neymar? ¡Solo pregunto!”, escribió.

They miss Neymar???? Just asking lol