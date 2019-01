Pep Guardiola: "Nunca estoy contento con mis jugadores"

El Manchester City se encuentra en un buen presente, llegando a los 100 goles en la temporada, peleando por la Premier League y en octavos de final de la Champions League. Sin embargo, el entrenador de los 'Citizens' no se encuentra del todo contento con sus pupilos.

"Nunca estoy contento con estos jugadores, hay que aceptar la realidad. Soy honesto con ellos y les digo todo el tiempo lo que siento", declaró Guardiola tras la victoria del City contra el Huddersfield por la liga inglesa.

A pesar de ganar por la mínima diferencia, el estratega español se mostró crítico con el accionar de su equipo, recalcando los puntos bajos. "Nuestro ritmo no fue lo suficientemente rápido, tenemos que gestionar los conceptos un poco más".

No obstante, Pep reconoció la labor que están haciendo sus dirigidos, destacando el esfuerzo realizado. "Lo que estos muchachos han hecho en 16 o 17 meses... No podemos decir que hay falta de intensidad o que no quieren correr".