Barcelona EN VIVO: Día, hora y canal de la presentación oficial de Kevin-Prince Boateng

El Barcelona de España se activó en el mercado de fichajes y la tarde de hoy sorprendió con la contratación de Kevin-Prince Boateng, el famoso volante ghanés. Tras hacerse el anuncio oficial de su llegada, el club ‘Azulgrana’ dio a conocer que será presentado este martes 22 de enero a las 5:00 a.m. (hora peruana) vía el streaming de fbcbarcelona.es y el minuto a minuto en Líbero.pe.

🔵🔴 @KPBofficial will be presented on Tuesday, 22 January, with the following events (all times CET):

-11.30am, contract signing.

-12.15pm, photo session on the field at Camp Nou.

-1.00pm, press conference.

LIVE > https://t.co/fg65RrYoK4#EnjoyPrince pic.twitter.com/pVxNvRqObw — FC Barcelona (@FCBarcelona) 21 de enero de 2019

La programación de todo lo que se realizará en la casa del Barcelona ya fue comunicado ante el público, especialmente para que todos los hinchas estén al tanto de los detalles. Luego de acto de la firma de su contrato, Kevin-Prince Boateng pisará el pasto del Camp Nou, como normalmente lo han hecho los fichajes nuevos que ha traído el Barcelona en los últimos meses.

El momento de Kevin-Prince Boateng en el campo oficial del Barcelona será captado por las cámaras de los medios informativos que se hagan presentes. Además, el ghanés, que tuvo un destacado paso por las Palmas de España en la temporada 2016-17, declarará ante la prensa. Todo los detalles los tendrás en la transmisión en vivo que realizará el club en su página web fbcbarcelona.es.

La llegada del volante que representó a Ghana a nivel de selecciones tiene que ver con la necesidad del Barcelona por tener variantes en la ofensiva. Kevin-Prince Boateng puede jugar en cualquier posición en el frente de ataque, incluso de ‘9’. Esa ductilidad que fueron vistas con buenos ojos por el Barcelona y el futbolista no dudó en dejar las filas del Sassuolo de Italia por esta nueva experiencia.

HORARIOS DE LA PRESENTACIÓN DE KEVIN PRINCE BOATENG EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 5.00 a.m.

Estados Unidos: 5.00 a.m. (ET) / 2.30 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Domincana, El Salvador y Nicaragua: 4.00 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 6.00 a.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 7.00 a.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 11.00 a.m.

¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO LA PRESENTACIÓN DE KEVIN PRINCE BOATENG?

En Internet la presentación de Kevin Prince Boateng, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias. Además, puedes ver el resumen de lo más destacado de la cita.