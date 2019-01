Kevin Prince Boateng mandó mensaje al Real Madrid tras confirmar su llegada al Barcelona

A falta que el club lo oficialice, el delantero Kevin Prince Boateng confirmó su llegada a la entidad catalana. El futbolista alemán de ascendencia ghanesa hizo un alto a sus declaraciones de hace unos meses atrás en contra del Barcelona y aseguró que ahora si quiere marcarle al Real Madrid.

“No me pregunten sobre el Real Madrid… Es solo el pasado. Solo quiero concentrarme en Barcelona y espero marcar en el próximo Clásico en el Bernabéu”, señaló Kevin Prince Boateng para Sky Sport Italia sobre su llegada al equipo de Messi.

Además, el delantero de 31 años, quien llega en condición de préstamo hasta final de temporada a cambio de 2 millones de euros, le mandó un mensaje a su nuevo club. “Barcelona, estoy llegando. Estoy triste por dejar al Sassuolo, pero es una gran oportunidad”.

Kevin Prince Boateng exclusive with @SkySport: “Barça, I’m coming! I’m sad to leave Sassuolo but is a great chance. Don’t ask me about Real Madrid... is just the past! I only want to focus on Barcelona and I hope to score at Bernabéu for the next Clásico” 🔥 #Boateng #Barça #FCB pic.twitter.com/08nw1EFQo1