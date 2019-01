Chelsea vs Tottenham EN VIVO: 'Blues' van en busca del pase a la final de la Carabao Cup

Chelsea se verás las caras este jueves ante el Tottenham por la semifinal (vuelta) de la Copa de la Liga. El partido arrancará desde las 2:45 pm. (hora peruana) y será transmitido EN VIVO por ESPN 2. Asimismo, podrás seguir todas las incidencias ONLINE a través de Libero.pe

El cuadro 'blue' buscará darle vuelta al marcador cosechado en la ida (derrota 0-1 en Wembley) aprovechando las ausencias del Tottenham, escuadra que presenta seis bajas sensibles. Es el momento perfecto para que Eden Hazard demuestre todo su potencial y magia.

El Chelsea tiene una oportunidad de oro para dejar atrás la derrota sufrida a manos del Arsenal, conjunto que se impuso por 2-0 en el Emirates Stadium, por la fecha 23 Premier League. Para ello, los dirigidos por Maurizio Sarri deberán doblegar a su rival de turno.

Refocused and ready for the semi-final! 👊 pic.twitter.com/Llc0TRDvmO