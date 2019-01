Neymar: lo lesionó y ahora le advierte "si juega así, que no se queje si se lleva golpes”

Su estilo de juego lo ha llevado en muchas veces a ser criticado. Lo ha vivido en el Santos de Brasil, también en el Barcelona y ahora lo sufre con el PSG. Neymar sigue siendo el punto blanco de muchos de los rivales que enfrenta el equipo parisino.

Resulta que en el duelo entre PSG y el Estrasburgo, Neymar cayó lesionado pero eso no es todo. El astro brasileño fue criticado por algún jugador del equipo rival debido a sus habituales malabarismos

Es el caso de Anthony Gonçalves. “¿Las provocaciones? Es su estilo ... Pero cuando quieres jugar así, no te quejes si te llevas golpes ... No estamos aquí para que se divierta con nosotros. No somos sus títeres. ¿Quiere divertirse? Bueno, respondemos con nuestras armas. No seremos engañados”, comentó el futbolista del Estrasburgo a "Eurosport" sobre Neymar.

Acto seguido, añadió: “tenemos una camiseta, unos colores y un público para defender. Así que no estamos aquí para reírnos. Él puede divertirse, no hay problema, es su estilo. Exactamente, creo que la gente también viene para eso. Le gusta hacerlo. Respeto el talento y el jugador que es. Es parte de su parafernalia. Es así, pero nosotros respondemos a nuestra manera”.