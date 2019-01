Renato Tapia y su emocionante festejo con los hinchas del Willem II [VIDEO]

No lo pensó dos veces y tomó la mejor decisión para su carrera deportiva. Renato Tapia decidió marcharse al Willem II tras no ser tomado en cuenta en el Feyenoord y desde que llegó a su nuevo club, el volante de 23 años no deja de romperla en el exigente fútbol holandés.

El también jugador de la Selección Peruana volvió a ser tomado en cuenta por su DT y arrancó las acciones frente al duelo ante el Utrecht en condición de visita por una fecha más de la Eredivisie. El exfutbolista del Twente volvió a destacar durante los 90 minutos y tras finalizar el partido, decidió celebrar con los hinchas del Willem II.

Tapia se dirigió a la tribuna donde estaban los seguidores de su club y comenzó a saltar de alegría debido a los cánticos por parte de los fans del Willem II, quienes estaban felices por la victoria de su equipo. Incluso un jugador rival pasó cerca del 'Capitán del futuro' a lo que el volante nacional decide darle una 'caricia'.

Después el 'Cabezón' se voltea y se abraza con alguien del comando técnico del conjunto tricolor y tras ver la cámara, gritó a todo pulmón: "Sí, tres puntos. ¡Vamos!", para pasar a dirigirse a los vestuarios.

El video se hizo viral en redes sociales ya que fue el mismo club del peruano el que decidió compartir la alegría de Tapia mediante su cuenta oficial de Twitter.

Willem II consiguió un sufrido triunfo en cancha del Utrecht por 1-0 gracias al tanto de Daniel Crowley a los 46 minutos del encuentro. Con este resultado, el equipo de Tapia sumó 25 unidades y se ubica en la novena casilla de la Eredivisie.