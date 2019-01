Thomas Tuchel explotó con el VAR en pleno duelo del PSG [VIDEO]

La llegada del VAR al fútbol profesional ha traído consigo ventajas como críticas por su implementación en el balompié. Algunos consideran que esta medida aporta mayor justicia en los partidos, sin embargo, Thomas Tuchel cargó contra el video arbitraje en el duelo entre PSG y Rennes por la Ligue 1.

El estratega alemán perdió los papeles en una jugada que debió ser sancionada con una expulsión pero el juez al revisar el VAR decidió sacar la tarjeta amarilla. Tuchel explotó en el terreno de juego. "Cogan su mierd... y vuelvan a casa".

El técnico del conjunto parisino continuó con los reclamos tras ingresar al túnel de vestuarios. "¿Para qué sirve el VAR? ¿Para qué lo tenemos? Cuando hay penalti, no es penalti. Cuando es roja, no es roja. ¡Ya no hace falta mirar el VAR, es una tontería!"

Edinson Cavani tampoco se quedó callado expresando su molestia hacia el árbitro francés, Karim Abed, "¿Cómo pitas así con la televisión? No es posible?", señaló el atacante uruguayo, quien tuvo que ser controlado por un operario del club.