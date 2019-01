Ronaldinho brilló con sus sensacionales jugadas en partido de fútbol playa [VIDEO]

El exjugador del Barcelona, Ronaldinho, demostró que su magia sigue intacta. Esta vez fue en un partido de fútbol playa con la selección de Brasil ante Japón, por un cotejo de homenaje para Jorginho en un evento que se realizó en el Parque Olímpico de a Barra de Tijuca, en Río de Janeiro.

El 'Scratch' goleó a los nipones por 11 a 4, en un encuentro en el que Dinho derrochó elegancia y se hizo presente con 4 tantos.

"Estoy muy feliz por participar en la despedida de ese crack que es Jorginho, un hermano que me dio la vida", publicó Ronaldinho en su cuenta de Instagram y Twitter.

Muita alegria em participar da despedida desse craque, um irmão que a vida me deu. Feliz demais em jogar com esse monstro do beach soccer! Obrigado pelo convite Jorginho! 🤙🏾 pic.twitter.com/9zoHVNBrfi