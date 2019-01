VER GRATIS Barcelona vs Sevilla EN VIVO EN DIRECTO gana 2-0 el Barza en el partido de vuelta de la Copa del Rey [Guía de Canales]

En las próximas horas (3:30 p.m / hora peruana), Barcelona vs Sevilla se enfrentan EN VIVO ONLINE EN DIRECTO vía DireTV Sports desde el Camp Nou por el duelo de vuelta de la Copa del Rey. Además, las TRANSMISIÓN con el minuto a minuto te traerá Libero.pe con todas las incidencias desde partidazo.

53' GOOOOOOOOOOL del Barcelona, lo hizo Coutinho tras centro de Luis Suárez.

49' Falta de Coutinho (Barcelona) sobre Banega (Sevilla).

47' Ha adelantando sus líneas el equipo de Sevilla, Barcelona aguarda el error del rival.

46' Sevilla va con todo, quiere el descuento rápido.

45' Se inicia el Segundo Tiempo

FINAL DEL PRIMER TIEMPO: BARCELONA GANA 2 - 0 A SEVILLA POR EL PARTIDO DE VUELTA DE LA COPA DEL REY

45' Se añade 1 minuto.

43' POOOOOR POOOOOOQUIIITOOO, tras un tiro de esquina, aparece Piqué para conectar con golpe de cabeza en el centro del área, pero el balón se va fuera del campo.

41' Sevilla comienza a presionar al local

40' POOOOOR POOOOOOQUIIITOOO el disparo de Messi (Barcelona) paso por encima del larguero.

39' Infracción sobre Suárez (Barcelona) por parte Amadou (Sevilla).

34' Tarjeta amarilla para Daniel Carriço (Sevilla).

32' Barcelona ha empatado el resultado global (2-2), hasta el momento hay suplementarios.

31' GOOOOOOOOOOL del Barcelona, lo hizo Rakitic, tras pase de Arthur.

30' Tarjetas amarillas para Suárez (Barcelona) y Roque Mesa (Sevilla).

28' PORRR POOOOCO; El Barcelona estuvo a punto de poner el segundo del partido. Messi está "endiablado".

26' ATAAJÓOOOO Cillesen, el remate de Banega (Sevilla).

24' PENAL de Piqué sobre Roque Mesa (Sevilla)

22' SENSACIONAL ATAJADA de Cillesen (Barza) luego de un remate cruzado.

20' Suárez (Barcelona) quiso jugar rápido con Coutinho, quien no lo entendió.

18' Comenzaron con el espectáculo; Messi se junto con Coutinho y Suárez. La pulga disparó en área grande rival, responde el arquero de Sevilla.

15' Con este tanto, el resultado global de la llave es 2 - 1 para el Barza, le falta un gol para ir a Penales.

13' GOOOOOOOOOOOOOOOOL de Barza, lo hizo Coutinho, disparo cruzado a lado derecho del guardameta, inflando las redes del arco. 1 a 0 para Los Culé.

10' PENAL para Barcelona; infracción sobre Messi por detrás.

9' Barcelona está buscando la potencia de Suárez en la última zona de campo, pero la defensa rival siempre atenta.

8' Tercer tiro de esquina consecutivo, Messi al servicio.

7' Tiro de esquina para el Barza, luego del disparo de Messi.

4' Barcelona tiene el control del partido, sin embargo Sevilla aglomera gente en línea media del campo.

2' Disparo de Sarabia (Barcelona) desde fuera del área, ataja Cillessen (Sevilla) .

2' El Sevilla se va a la ofensiva, presiona muy adelante al Barza.

1' El balón en posición del Barcelona.

0' Arranca el Fútbol

PRIMER TIEMPO

- Barcelona XI: Cillessen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Messi, Suárez y Coutinho.

- Sevilla XI: Juan Soriano - Sergi Gómez, Kjaer, Carriço - Amadou, Roque Mesa, Banega, Sarabia, Arana - Promes, André Silva.

DID YOU KNOW? A repeat of four of the last ten results of games in all competitions between the Barça and @SevillaFC_ENG at Camp Nou would be enough to see Barça through to the Copa del Rey semis (3-0, 5-1, 5-0, 4-0)...



Let's. Do. It.#ForçaBarça in the #CopaBarça pic.twitter.com/iklcGcVaAt