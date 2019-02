Diego Maradona pide paciencia a los hinchas del Dorados tras la tercera derrota consecutiva en México

El presente del Dorados de Diego Maradona no es alentador. Los tres partidos jugados en el Clausura del Ascenso MX y los tres perdidos. Por si fuera poco y como consecuencia: último en la tabla sin puntos.

Al respecto, Diego Maradona salió al frente para dar la cara. "Me gustaron los nuevos, los que ya estaban y tengo un equipo para pelear. Que no nos den por descartados, porque cuando el año pasado decían que no íbamos a la Liguilla, fuimos a la Liguilla", comentó el DT de Dorados.

Acto seguido, Diego Maradona pidió cautela a la hinchada. Les voy a pedir que sean cautos y que no magnifiquen esto, sino le estamos haciendo mal al fútbol. Si un equipo que gana, mete diez hombres en el área de ellos, me parece que el fútbol está bajando, no está mejorando", agregó el argentino.

Diego Maradona tiene fe que en los próximos partidos, el Dorados levantará. "Estamos conformes con la calidad de seres humanos que tenemos como jugadores. Me puedo ir tranquilo a mi casa porque sé que de esta salimos sin ninguna duda. El campeonato pasado teníamos el 50% de la calidad futbolística que tenemos hoy. Hoy tenemos calidad y buena gente", sentenció.