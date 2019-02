Matthijs De Ligt afirma que solo son rumores todo lo que se dice de él

Europa entera está tras los pasos de Matthijs De Ligt, la perla holandesa que tiene al Ajax de Ámsterdam. El defensor central de apenas 19 años está viviendo su mejor temporada de lo que va su corta carrera como futbolista profesional. El ya internacional con la selección de Holanda es seguido por los principales equipos de Europa, pero él mismo se ha encargado de desmentir todo lo que se habla sobre su futuro.

"Lo único que puedo decir es que todos estos rumores me hacen reír, ya que la mayoría de lo que se ha escrito no es verdad, es mentira. Durante todo el año escucho rumores sobre mi futuro. Si tuviera que desmentir cada vez que aparece uno, no pararía", fueron las primeras palabras de Matthijs De Ligt en zona mixta tras la goleada por 6-0 del Ajax ante el VVV Venlo por la Eredivisie.

Uno de los equipos que sí está interesado en contar con los servicios de Matthijs De Ligt es el Barcelona. En las oficinas del cuadro culé entienden que varios de sus defensores centrales ya están en sus últimos años como futbolistas y quieren empezar a renovar nombres. Ante la incorporación de Frenkie de Jong (compañero de De Ligt en el Ajax), podrían volver a pescar en el conjunto holandés.

Siguiendo en su discurso, siempre sonriente, De Ligt aseguró: "Los rumores solo aparecen escritos en los periódicos. Yo lo que intento es centrarme en el juego del Ajax. Siempre ha ido bien, pero ahora hemos sumado unas derrotas inesperadas. Ahora, además, toca centrarse en el duelo ante el Real Madrid de la Champions League".