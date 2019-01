Frenkie De Jong supera a Van Dijk como el futbolista holandés más caro de la historia

De Cruyff a Koeman y de Koeman a Davids. Desde 1973 a la actualidad, la escuela holandesa siempre le trajo resultados positivos al Barcelona. Sea por un jugador o por el sistema táctica como el “Dream team” o el “Tiki-Taka”. Ese linaje se mantiene vivo y Frenkie De Jong es el nuevo embajador tulipán en pisar el césped del Camp Nou.

El volante de 21 años firmó un contrato por cinco temporadas -hasta 2024- por US$ 98 millones (US$ 85 millones por traspaso + US$ 13 millones en variables) y recién se incorporará al equipo el próximo 1 de julio cuando deje las filas del Ajax.

Con esas cifras, Frenkie supera a su compatriota Virgil van Dijk (US$ 89 millones), del Liverpool, como el jugador más caro de la historia de los Países Bajos.

De Jong fue elegido por el DT Ernesto Valverde por tener condiciones similares tanto en labores defensivas y ofensivas como Xavi, Iniesta y Busquets.

Perú lo enfrentó en el amistoso contra Holanda el 6 de setiembre del 2018.

DATO: De Jong es el holandés número 20 en ponerse la mica del Barcelona.

Los traspasos más caros de futbolistas holandeses en la historia del balompié internacional.

1. FRENKIE DE JONG

Del Ajax (HOL) al Barcelona (ESP)

US$ 98 millones

2. VIRGIL VAN DIJK

Del Southampton (ING) al Liverpool (ING)

US$ 89 millones

3. MARC OVERMARS

Del Arsenal (ING) al Barcelona (ESP)

US$ 45,5 millones

4. ARJEN ROBBEN

Chelsea (ING)„Real Madrid (ESP)

US$ 40 millones

5. MEMPHIS DEPAY

Del PSV (HOL) al Manchester United (ING)

US$ 38 millones