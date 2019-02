Copa del Rey EN VIVO: Programación, fecha, hora y canal de las semifinales

La Copa del Rey 2018-19 sigue en disputa e ingresa a la etapa crucial de semifinales, que tendrá las llaves entre Barcelona vs Real Madrid y Real Betis vs Valencia. Esta semana se jugarán los encuentros de ida y acá te dejamos toda la información de los equipos, su actualidad, la programación de horas, fechas y los canales de transmisión que llevarán estos esperados encuentros a las pantallas.

En total serán 4 los partidos disputados (entre ida y vuelta de ambas llaves) y todos serán transmitidos por la señal de DirecTV Sports para Latinoamérica:

IDA: Barcelona vs Real Madrid (miércoles 06.02.2019 a las 3:00 p.m.-hora peruana)

La cortina será abierta por nada menos que el Clásico de España, el cual divide al mundo en dos y esta promete ser igual de intensa que en sus versiones anteriores, a pesar de las posibles bajas.

A pesar de que Lionel Messi ya entrenó con sus compañeros, su presencia en el césped del Camp Nou desde el arranque todavía no ha sido asegurada por el entrenador Ernesto Valverde. En tanto, la baja confirmada para este duelo será Ousmane Dembélé. Por su parte, el Real Madrid viene en alza y llega con 5 victorias al hilo, con una confianza creciente entre Santiago Solari y sus dirigidos.

IDA: Real Betis vs Valencia (jueves 07.02.2019 a las 3:00 p.m.-hora peruana)

Los ‘Béticos’ practican un fútbol que enamora y el Estadio Benito Villamarín, su casa, se ha hecho su fortaleza. Bajo las órdenes de Quique Setién, el Real Betis mantiene una idea de juego sostenible y que lo ha llevado a superar bien cada fase de la Copa del Rey. Los hinchas se ilusionan con la posibilidad de jugar la final, teniendo en cuenta que dicho encuentro se jugará en su campo.

Ese cosquilleo... en 48 horas arde el Villamarín 🌋⌛😉 pic.twitter.com/ejcGEEN4va — Real Betis Balompié (@RealBetis) 5 de febrero de 2019

Sin embargo, el Valencia no pinta ser fácil, a pesar de las irregularidades que mantiene. Tras eliminar al Getafe, con susto, el equipo ‘Che’ le robó un punto a Barcelona, de visita, el último fin de semana. No obstante, a falta del encuentro por La Liga ante Real Betis, los últimos dos juegos de visita logró resultados positivos: victoria 6-3 y empate 0-0. La actualidad es otra y se avecina un partidazo.

PROGRAMACIÓN DE LAS SEMIFINALES DE LA COPA DEL REY 2018-19

Barcelona vs Real Madrid

Ida: 06.02.2019 - Vuelta: 27.02.2019

Real Betis vs Valencia

Ida: 07.02.2019 - Vuelta 28.02.2019

HORARIOS DE LAS SEMIFINALES DE LA COPA DEL REY 2018-19

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 3.00 p.m.

Estados Unidos: 3.00 p.m. (ET) / 12.00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Domincana, El Salvador y Nicaragua: 2.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 4.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 5.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 9.00 p.m.

¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO LAS SEMIFINALES DE LA COPA DEL REY?

En Internet el duelo por las semifinales de la Copa del Rey, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.