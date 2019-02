Christian Cueva será el segundo fichaje más caro de la historia del Santos

Los giros del destino. Ayer Christian Cueva aterrizó en Brasil y pasó con éxito los exámenes médicos en el Santos. El presidente del “Peixe”, José Carlos Peres, sostuvo que “Aladino” sería presentado entre hoy y mañana.

Tras descartar a Independiente y Gremio, el volante nacional cumplió su objetivo de dejar el Krasnodar de Rusia y ahora percibirá US$ 2 millones por temporada en su segunda experiencia en el fútbol brasileño.

Dicha cifra se acerca mucho a los U$S 2,2 millones que gana su nuevo técnico Jorge Sampaoli, quien pidió la contratación del peruano. El Santos hizo el esfuerzo por fichar a Cueva por US$ 7 millones y, por ello, se convierte en el segundo fichaje más caro de la historia del club detrás de Leandro Damiao US$ (11,5 millones), fichado en 2014.

“Quiero mandar un abrazo a la torcida del Santos. ‘Obrigado’ por siempre estar pendiente de mi persona”, dijo Christian Cueva que firmará por cuatro temporadas. Su paso por el Krasnodar de Rusia no fue el mejor, pero sirve como experiencia.