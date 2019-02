Christian Cueva firmó su contrato y se convirtió en nuevo jugador del Santos

Christian Cueva, volante peruano, llegó a tierras brasileñas para convertirse en el nuevo jugador del Santos. Ahora será dirigido por Jorge Sampaoli y va a ser su segundo club en el Brasileirao. Recordemos que antes vistió los colores del Sao Paulo. Tras su frustrado fichaje a Independiente de Avellaneda, el 'Piexe' se puso las pilas y ofreció una cantidad de dinero irrechazable para el Krasnodar por el pase de 'Aladino'.

Recordemos que durante más de una semana se habló mucho de que Christian Cueva sería el nuevo jugador de Independiente de Avellaneda de la Superliga Argentina. Ya existía el acuerdo entre todas las partes, pero a última hora el Krasnodar de Rusia decidió pedir un millón de dólares más por la transeferencia del volante peruano. Esto no fue aceptado por los dirigentes argentinos y decidieron ponerle fin a las negociaciones.

Esta tarde se filtró una foto en las redes sociales en la que se puede apreciar a Christian Cueva firmando su contrato profesional con el Santos, club con el que estará vinculado por los próximos cuatro años. El volante creativo quiere volver a su mejor nivel futbolístico para regresar a la selección peruana y jugar la Copa América que se va a desarrollar justamente en Brasil este año.

No será la primera vez que Christian Cueva juegue el Brasileirao. Años atrás ya estuvo en esa liga, pero con la camiseta del Sao Paulo. Hizo goles y sus actuaciones fueron magníficas. Sin embargo, el cambio de entrenador hizo que no gozara de los minutos suficientes y también su indisciplina. Tras el Mundial Rusia 2018 con Perú, el ex Alianza Lima decidió fichar por el Krasnodar. El resto es historia conocida. Suerte, 'Aladino'.