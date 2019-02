► Hoy, ver aquí Betis vs Valencia EN VIVO ONLINE y EN DIRECTO: Guía de canales de televisión, horarios de México y España y alineaciones por semis de Copa del Rey

Betis vs. Valencia EN VIVO ONLINE: 'Verdiblancos' y 'Murciélagos' chocarán este jueves 7 de febrero (3.00 p.m. - hora peruana; 9.00 p.m. - hora española) en el estadio Benito Villamarín por la ida de las semifinales de la Copa del Rey. La transmisión para Perú y los demás países de Sudamérica estará a carga del canal DirecTV Sports; mientras que para España lo harán Gol, TV3, Esport3 y TVE La 1. También se podrá disfrutar en México vía Sky Sports. No te pierdas el minuto a minuto en directo por Líbero.pe.

Los de Quique Setién, técnico del Betis, con las alforjas llenas de confianza tras el triunfo liguero ante el Atlético de Madrid, afronta la cita con el casi imperativo de optar a la final ante los suyos, que llenarán el coliseo de Heliópolis en este crucial partido contra el Valencia.

Para hacer frente al Valencia, el técnico del Betis irá con todo porque todo es lo que tiene a su disposición con la única excepción del lesionado Cristian Tello y el central marroquí Zou Feddal, con gripe y que es difícil que llegue, según Setién, quien pondrá en liza a su equipo de gala, con la puerta abierta a sus cambios y rotaciones habituales para gestionar el fondo de armario de su plantilla.

Recuperados para su causa a los tocados Marc Bartra y el portugués William Carvalho, superadas sus respectivas dolencias en los isquiotibiales y rodilla, el Betis de Setién formará una defensa en la que, junto al catalán, podría entrar Antonio Barragán o Francis Guerrero y Junior Firpo en los laterales; y Aïssa Mandi y Sidnei Rechel en el eje de la zaga para detener los ataques del cuadro del Valencia.

Con Joel Robles por Pau López en la portería, como es habitual en la Copa del Rey, el entrenador del Betis ya ha recuperado a uno de sus puntales, el dominicano Junior, para el costado izquierdo una vez superada la lesión muscular que lo ha tenido en el dique seco desde diciembre. Su presencia ante el Valencia es necesaria para poder alcanzar la final de la Copa del Rey.

Recuperado Carvalho de un esguince en su rodilla derecha en el Betis, todo apunta a que el internacional portugués conforme el centro del campo bético junto al argentino Giovani Lo Celso, el mexicano Andrés Guardado y Sergio Canales, con opciones para Javi García, el mediapunta de Tabasco Diego Lainez y el capitán Joaquín Sánchez. El Valencia deberá cuidarse mucho por el buen juegos aéreo de los verdiblancos.

Una de las grandes novedades del trascendental partido para el Betis podría ser el debut en punta del reciente fichaje Jesé Rodríguez, con minutos a los largo del partido o de inicio, aunque de salida podrían partir con ventaja Loren Morón o Sergio León.

El Valencia tratará de lograr un buen resultado contra el Betis y sobre todo marcar al menos un gol, para dejar la eliminatoria abierta de cara al partido de vuelta en el estadio Mestalla y poder certificar su regreso a una final de Copa del Rey once años después.

El conjunto del Valencia atraviesa el mejor momento de la temporada, tras un tercio inicial muy irregular para este duelo previo frente al Betis.

El estratega del valencia, Marcelino García Toral, cuenta con toda su plantilla, a excepción del defensa central Mouctar Diakhaby, que cumplirá el segundo de los cuatro encuentros de sanción que le fueron impuestos tras los altercados que se produjeron a la conclusión de la anterior eliminatoria de la Copa del Rey ante el Getafe.

👏🏽😀 Nuestra AFICIÓN no entiende de kilómetros cuando estás a 180 minutos de una final de #CopaDelRey 🏆



👋🏽 Así les ha despedido nuestra querida mascota 🦇😍



¡Sois enormes! 🔝



RUMBO A SEVILLA 🚌💪🏽🚌💪🏽#VolemLaCopa #BroncoYCopero pic.twitter.com/BymZtOd7q6 — Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 7 de febrero de 2019

Además de la baja del defensor francés es de prever que se deje fuera de la convocatoria al portugués Gonçalo Guedes, quien ultima su puesta a punto tras recibir el alta médica en el Valencia.

El lateral internacional Jose Luis Gayá, que se perdió el último partido de LaLiga ante el Barcelona por problemas musculares, se ha recuperado y estará en el equipo inicial del Valencia.

Marcelino ya avanzó que las rotaciones serán pocas para este encuentro contra el Betis, ya que argumentó que disponía de tiempo suficiente desde el partido del sábado en el Camp Nou para que los jugadores se recuperaran físicamente.

Jaume Domenech, portero titular en la Copa del Rey, mantendrá su estatus, mientras que Gayà retornará al carril izquierdo en detrimento de Toni Lato y es de prever que en el eje de la defensa forme con los titulares Garay y Gabriel Paulista, con Piccini por la derecha.

En el doble pivote repetirá con Parejo, que al igual que el equipo atraviesa su mejor momento de la temporada, y Francis Coquelin, ya que Kondogbia, que reapareció en el Camp Nou unos minutos va a entrar poco a poco en el equipo tras un mes y medio de baja.

En las bandas, Carlos Soler apunta a titular en el Valencia, después de que en el último partido fuera Daniel Wass quien ocupara el interior derecho, mientras que en el izquierdo pugnarán por la plaza Denis Cheryshev y Ferrán Torres.

En ataque, apunta a titular Kevin Gameiro, quien se retiró en el primer tiempo del partido ante el Barcelona por un golpe en el pómulo, aunque ya se ha recuperado. Rodrigo y Santi Mina, máximo goleador del equipo en Copa del Rey, lucharán por acompañar al francés para acabar con la defensa del Betis.

BETIS VS. VALENCIA: ¿CÓMO VER EL STREAMING DE COPA DEL REY?

En España, Movistar cuenta con el sistema Yomvi , mientras que beIN LaLiga posee la plataforma beIN Connect. Para México está la aplicación de Televisa Deportes; mientras que para Perú se podrá apreciar a través del servicio DirecTV Play.

Las mencionadas aplicaciones están disponibles para iOS y Android, funcionan de la misma manera si previamente te das de alta: te registras con un usuario y una contraseña, los introduces y automáticamente tienes acceso a los partidos

BETIS VS. VALENCIA: ALINEACIONES PROBABLES

Betis: Joel Robles; Barragán, Mandi, Bartra, Sidnei, Junior; Guardado, Carvalho, Lo Celso, Canales; Loren Morón.

Entrenador: Quique Setién.

Valencia: Doménech, Piccini, Garay, Gabriel Paulista, Gayà, Parejo, Coquelin, Cheryshev, Carlos Soler; Gameiro y Rodrigo.

Entrenador: Marcelino García Toral.

Árbitro: Carlos del Cerro Grande (Comité Madrileño).

Estadio: Benito Villamarín.