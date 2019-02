La Premier League ya está esperando a Neymar Junior

Neymar tiene las horas contadas en el Paris Saint-Germain. A pesar de ser uno de los referentes del equipo en estas dos últimas temporada, el brasileño considera que su ciclo en el fútbol de Francia terminó. Quiere volver a una liga más competitiva y se habla mucho de su posible vuelta al Barcelona, pero lo cierto es que varios lo están colocando ahora en la Premier League.

Según afirma 'Daily Mail', el astro nacido en Brasil ha sido vinculado mucho con el Manchester United. Los 'Diablos Rojos' estarían pensando romper el mercado y planear una oferta exquisita para convencer a Neymar de jugar con ellos en los próximos años. Quieren que sea el líder y volver a conseguir una Premier League, algo que es tarea pendiente en las oficinas de Old Trafford.

¿Y el Barcelona? En las últimas semanas se ha hablado mucho de una posible vuelta de Neymar Junior a uno de los gigantes del fútbol español, pero él mismo se encargó de desmentir versiones que salieron que había llamado más de cinco veces al Camp Nou pidiendo volver. De igual manera, su entorno no descarta que esto pueda ser realidad ya que al parecer sí está arrepentido de haber abandonado al cuadro culé.

Por el momento está lesionado y solo piensa en recuperarse lo más rápido posible para llegar al 100% a la Copa América que se disputará en su natal Brasil. En ese certamen, va a compartir grupo con Perú, Bolivia y Venezuela. El 'Scratch' no la tendrá fácil, pero buscará que su estrella llegue para que no tenga problemas en clasificar a la siguiente fase. Neymar Junior no quiere volver a París, eso es un hecho.