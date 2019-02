VER GRATIS Cruz Azul vs Toluca EN VIVO por Torneo Clausura 2019

VER GRATIS Cruz Azul vs Toluca EN VIVO │ El equipo de la capital mexicana conocido como 'los cementeros' espera empezar a encontrar la regularidad necesaria ante una complicada visita a la tierra de 'los choriceros'. Cruz Azul irá contra Toluca sin el peruano Yoshimar Yotún por la sanción que recibió tras cometer un penal. 'Yoshi' deberá esperar una fecha más para ver minutos en el cuadro 'azul'.

VER GRATIS Cruz Azul vs Toluca EN VIVO │ A falta de un día de enfrentarse Toluca y Cruz Azul por la Jornada 6, Los dirigidos por Pedro Caixinha han recuperado a dos de sus hombres fundamentales en su defensa principal, como son: Pablo Aguilar y Adrián Aldrete, quienes ya entrenan al parejo del equipo y tienen pinta ver minutos oficiales ante esta visita compleja.

Además, también se puede mencionar que tras encontrarse como baja en el último encuentro de Copa del equipo ante León por enfermedad, Guillermo Allison regresó a los entrenamientos sin ningún problema hoy en 'La Noria', por lo que apunta para volver a ser considerado este fin de semana largo ante 'Los Choriceros'.

El técnico de Toluca habló en la previa a este cotejo, brindando su mayor respeto hacia Cruz Azul: "En títulos sí desplazó Toluca a Cruz Azul. Es un equipo protagonista y nadie lo puede bajar de dónde está. Tenemos un problema muchas veces que nos asustamos de ser subcampeón. Es un premio llegar a las finales. La burla entra, pero hay otros 16 equipos que no entraron. No me puedo burlar de ellos. Son papeles diferentes y son protagonistas. Lo demás no me compete a mí".

Adjuntando también que está preparando un equipo muy agresivo, porque ha hablado con cada uno de sus pupilos, debido a que la visita de un grande como Cruz Azul siempre requiere un esfuerzo extra: "Hablo con los muchachos porque traemos esta losa de tres juegos sin anotar, cuestión rara de ver en Toluca. Es difícil sacar al jugador de esos tres partidos y cambiarles el chip. La presión está y es normal y natural. Este juego me gusta para mostrar una mejor cara".

Cruz Azul 3-0 Toluca │ Liga MX Apertura 2012

POSIBLES ALINEACIONES - CRUZ AZUL VS TOLUCA:

XI CRUZ AZUL: Corona; Aguilar, Domínguez, Lichnovsky, Aldrete; Pineda, Baca; Hernández, Alvarado, Rodríguez; Cauteruccio.

🇲🇽 @orbelin90 y Roberto Alvarado han sido convocados por @miseleccionmx como parte de la preparación para los encuentros que tendrán en marzo. #EternamenteAzul pic.twitter.com/u3jdQPKRfS — CRUZ AZUL FC ® (@Cruz_Azul_FC) 8 de febrero de 2019

XI TOLUCA: ​Talavera; Salinas, Mora, Maidana, García; Da Silva, Ríos, Pardo, Mendoza; Triverio, Gigliotti.

Cruz Azul 1-1 Toluca │ Liga MX Clausura 2018

GUÍA TV - CRUZ AZUL VS TOLUCA:

Argentina: Canal de las Estrellas

Costa Rica: TDN

El Salvador: TDN

Guatemala: TDN

Honduras: TDN

México: TDN, Canal de las Estrellas, Televisa Deportes En Vivo

Nicaragua: TDN

Panamá: TDN

Estados Unidos: Univision NOW, Univision Deportes, Univision

FICHA TÉCNICA - CRUZ AZUL VS TOLUCA:

Escenario: Estadio Nemesio Díez.

Hora del partido: 1:00 p.m. - HORA PERUANA.

Canales: TDN, Canal de las Estrellas, Televisa Deportes y Univisión.

HORA MUNDIAL - CRUZ AZUL VS TOLUCA:

Lima 1:00 p.m.

Colombia 1:00 p.m.

Sao Paulo 4:00 p.m.

México 12 p.m.

Los Ángeles 10:00 a.m.

New York: 1 p.m.

Lagos 7:00 p.m.

Cape Town 8:00 p.m.

Sydney 05:00

Wellington 07:00

Tehran 21:30

Beijing 02:00

Tokyo 03:00

Londres 18:00

Moscú 21:00

París 19:00

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL CRUZ AZUL VS TOLUCA?

En Internet, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro entre CRUZ AZUL VS TOLUCA. Además, podrás ver el resumen al finalizar el cotejo.

Cruz Azul 1-2 Toluca │ Liga MX Apertura 2015