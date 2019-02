Roma venció 2-1 a Porto por la ida de octavos de final en Champions League [RESUMEN Y GOLES]

ROMA 2-1 PORTO │ RESUMEN DEL PARTIDO:

Recién cuando estaba jugándose el minuto 60, no se veía cómo abrir un partido encerrado por el cero a cero. El joven atacante del AS Roma, Nicolás Zaniolo, cambió todo a favor del conjunto italiano porque estaba sorprendiendo a los mismos asistentes, un tremendo zapatazo por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League.

Finalmente vención AS Roma 2-1 ante un inoperante y poco peligroso FC Porto, que si bien llegó como líder de su sector a esta fase de definición directa, parece haber sufrido la ausencia de su mejor jugador, el mexicano Jesús Corona, quien constantemente desequilibrar a los defensas rivales en partidos anteriores.

'El Tecatito' tras una sanción por parte de la UEFA, se estará perdiendo los dos cotejos de esta serie. Lo más rescatable para el Porto es el gol que encontró al final el delantero español Adrián López, que servirá mucho porque lo hacen como visitante, esto da pie para ilusionarse con poder darle vuelta al resultado en Portugal.

Héctor Herrera, aunque estuvo a punto de anotar gol al final no pesó lo suficiente en el partido donde estaba llamado a asumir ciertas responsabilidades, no se le vio al nivel que requería su equipo para este encuentro disputado en el Olímpico de Roma. El doblete de Zaniolo (70' y 77'), con tan solo 19 años, le da esta ventaja a la Roma, que deberá buscar el triunfo en el siguiente partido, donde serán conscientes de que si no anotan y el rival sí, estarán fuera de la UEFA Champions League.

MINUTO A MINUTO - ROMA VS PORTO:

¡FINAL DEL PARTIDO!

90+2' ¡POR POCO LA ROMA! Gran remate de Dzeko que terminó en el cuerpo de Iker Casillas. Atajó con toda su humanidad el portero español.

¡CINCO MINUTOS ADICIONALES!

89' CAMBIO - AS ROMA: Se retira Stephan El Shaarawy, ingresó Justin Kluivert.

86' Intenta sostener el cuadro de la AS Roma, con balones largos para Dzeko.

84' CAMBIO - FC PORTO: Otavio se retira, ingresa Hernani en el conjunto portugués.

82' CAMBIO - AS ROMA: Se retira Lorenzo Pellegrini, ingresa Steven N'Zonzi.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL DE PORTO! Descontó para el conjunto portugués Adrián, quien aprovechó un rebote por parte del portero 'romano'. Disparando esquinado a la izquierda.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL DE LA ROMA! Nuevamente Nicolò Zaniolo con 19 años termina marcando un doblete fantástico, tras un rebote de Edin Dzeko quien había estrellado su remate al palo de Iker Casillas.

75' CAMBIO - PORTO: Fernando se retira, ingresó Andre Pereira.

73' TARJETA AMARILLA - FC PORTO: Héctor Herrera es amonestado por una jugada dividida vehemente.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL DE LA ROMA! Explota el 'Estadio Olímpico' con una tremenda jugada de Edin Dzeko quien terminó pivoteando para Nicolo Zaniolo quien remató cruzado contra Iker Casillas. Poniendo el primero.

67' Lorenzo Pellegrini desbordó por derecha, ganando la zona ofensiva pero su centro se fue ancho y desviado.

64' Yacine Brahimi cae lesionado tras una falta de Kolarov.

59' Genial jugada de Porto en ataque, con un pase en profundidad para Danilo Pereira, pero termina chocando en su mano y es anulada toda acción.

57' Danilo Pereira llegó al área rival, cabeceando pero se marcho algo lejos del arco 'romano'.

52' Genial pisada de balón por parte de Yacine Brahimi, salió de dos rivales en AS Roma.

50' Bryan Cristante remató con fuerza a las manos de Iker Casillas.

46' Alex Nicolao Telles ganó la banda por izquierda, abriendo espacios en soledad y finalmente terminó en las manos del portero de la AS Roma.

¡ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

¡UN MINUTO ADICIONAL!

45' LESIÓN - AS ROMA: Lorenzo Pellegrini recibió una falta y estará recibiendo tratamiento médico.

42' Edin Dzeko comete una falta cuando intentó ganar una dividida.

38' Gran jugada de Edin Dzeko tras un movimiento personal quedó frente al portero Casillas. Pero la mandó al palo.

34' Edin Dzeko remató cerca al área, generando peligro en la zona defensa de Porto.

32' Danny Makkelie cobra la falta de Fernando, tiro libre para Roma.

30' ¡UFFFFFFFFFFF! Fernando casi marca el primero, con un remate poderoso de larga distancia.

28' Lorenzo Pellegrini es el más insistente, por la derecha siempre está desbordando.

24' Lorenzo Pellegrini recibió un pase preciso, pero no pudo definir porque se le fue larga.

21' Héctor Herrera comete una falta imprudente, agarró a su rival de la camiseta.

19' Danny Makkelie comete una fuerte entrada que termina siendo falta contra Tiquinho Soares.

17' Yacine Brahimi estuvo por derecha desbordando, intentando un centro que termina quedando a la mitad.

14' Alessandro Florenzi por derecha intentó desbordar, pero cerró bien Héctor Herrera esa zona como capitán del Porto.

12' Alessandro Florenzi comete una falta contra Fernando, el árbitro paraliza un momento el cotejo.

10' Aleksandar Kolarov nuevamente intenta un centro peligroso, pero la defensa de Porto se contiene bien.

8' Aleksandar Kolarov lanzó un pase en profundidad, pero contuvo tranquilo Iker Casillas.

6' Jugada de ataque que terminó en los pies de Fernando. Quien perdió el balón cuando intentó un pase en profundidad.

4' Asomó el local por izquierda, después de un desborde que terminó en el pecho de Dzeko. Rechazó la defensa de Porto.

2' Controla el balón la AS Roma, Porto espera en su área para no desarmarse en defensa.

¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

¡EQUIPOS EN EL CAMPO DE JUEGO!

Roma se enfrenta con Porto en el partido de ida por los octavos de final de la Champions League EN VIVO ONLINE este martes 12 de febrero a las 3:00 p.m. (hora peruana). El encuentro se desarrollará en el Estadio Olímpico de Roma y podrás seguir el minuto a minuto a través de Libero.pe.

Los 'Aurirrojos' terminaron en el segundo lugar del grupo G, compartido con Real Madrid, CSKA de Moscú y Viktoria Plzen. Los dirigidos por Eusebio Di Francesco tendrán la localía como apoyo para poner un pie en los cuartos de final.

El conjunto romano viene de golear por 3-0 al Chievo Verona en la última jornada de la Serie A con goles de El Shaarawy, Dzeko y Kolarov, ubicándose en el sexto lugar de la tabla con 38 puntos y sumando su segundo partido invicto.

Por otro lado, el Porto clasificó a esta fase tras alcanzar el primer lugar del grupo D, superando al Schalke, Galatasaray y Lokomotiv. Además, el equipo de Sergio Conceicao empató en la última fecha de la liga portuguesa ante el Moreirense, colocándose como líder en el torneo doméstico.

La última vez que la Roma y Porto se vieron las caras fue en agosto del 2016 por los playoffs de la Liga de Campeones. El combinado luso se llevó el encuentro por 3-0 con goles de Felipe, Miguel Layún y Jesús Corona.

POSIBLES ALINEACIONES DEL ROMA - PORTO EN VIVO EN DIRECTO POR LA CHAMPIONS LEAGUE

XI Roma: Mirante, Karsdorp, Fazio, Marcano, Kolarov, Cristante, N'Zonzi, Zaniolo, Schick, El Shaawary, Dzeko.

XI Porto: Casillas, Militao, Felipe, Pepe, Telles, Herrera, Pereira, Torres, Corona, Soares, Brahimi.

