Manchester United perdió 0-2 con el PSG por los octavos de la Champions League

Manchester United y Paris Saint-Germain se enfrentaron por la ida de los octavos de final de la Champions League. El cuadro francés se quedó con el encuentro luego de derrotar 2-0 con goles de Presnel Kimpembe y Kylian Mbappé, quienes no hicieron extrañar ni a Neymar Junior ni a Edinson Cavani. La vuelta se jugará el 6 de marzo a las 3:00 p.m. (hora peruana).

Manchester United vs PSG EN VIVO vía ESPN y Tarjeta Roja

90+5' Final del partido en Old Trafford. PSG ganó por un marcador de 2-0 en el duelo de ida por los octavos de final de la Champions League.

90+2' Tarjeta amarilla para Luke Shaw (Manchester United) por una infracción.

90' Tarjeta roja para Paul Pogba (Manchester United) por doble tarjeta amarilla.

88' Ander Herrera (Manchester United) recibe tarjeta amarilla por una infracción.

84' Cambio en Manchester United. Sale Marcus Rashford e ingresa Romelu Lukaku.

81' Cambio en PSG. Ingresa Colin Dagba en lugar de Ángel Di María.

79' Ashley Young (Manchester United) entró al área y estaba listo para marcar el descuento, pero el árbitro anula la acción por offside.

75' Cambio en PSG. Ingresa Leandro Paredes en lugar de Marco Verratti.

71' Luke Shaw (Manchester United) centró y la defensa despejó el peligro.

65' Juan Bernat (PSG) disparó dentro del área y el balón fue detenido por David de Gea (Manchester United).

63' Kylian Mbappé estuvo muy cerca de anotar el tercer gol del Paris Saint-Germain. David de Gea lo evitó con una atajada espectacular.

63' Dani Alves (PSG) se ganó la cartulina amarilla.

61' ¡GOL del PSG! Kylian Mbappé anotó el segundo de la tarde de una manera muy sencilla frente a David De Gea.

59' Ander Herrera (Manchester United) disparó y el balón se fue rozando el poste.

56' Dani Alves (PSG) remató y el balón por poco se mete al arco. Córner nuevamente para el PSG.

55' Ángel Di María (PSG) se metió al área e intentó disparar, pero el balón fue interceptado y habrá córner para el cuadro visitante.

54' ¡GOL del PSG! Presnel Kimpembe anota de zurda tras el centro desde el córner.

50' Tarjeta amarilla para victor Lindelof (Manchester United) por una infracción.

48' Paul Pogba (Manchester United) cae y el árbitro cobra una falta.

46' Inició la etapa complementaria. Juan Mata ingresó en lugar de Anthony Martial en Manchester United.

45+5' Final del primer tiempo. En Old Trafford, igualan sin goles el Manchester United y el PSG.

45+4' Cambio en Manchester United. Se retira Jesse Lingard lesionado e ingresa en su lugar el chileno Alexis Sánchez.

45+2' Dani Alves (PSG) remató de libre directo y el balón se fue apenas encima del arco defendido por De Gea (Manchester United).

45' Falta muy peligrosa a favor del PSG. Muy cerca al área del Manchester United. No está Neymar, ¿irá Di María?

43' Victor Lindelof (Manchester United) remata desde lejos muy suave y el balón se va cerca del arco defendido por Gigi Buffon (PSG).

37' Ángel Di María (PSG) se llevó a David De Gea (Manchester United) y quedó listo para anotar, pero el golero se recuperó y llegó a atajar su disparo.

34' Juan Bernat (PSG) comete una falta estrepitosa y el árbitro decide mostrarle la cartulina amarilla.

30' Ashley Young (Manchester United) es amonestado por una falta totalmente innecesaria.

28' Kylian Mbappe (PSG) quedó mano a mano con David De Gea (Manchester United) y su remate salió desviado.

26' Tarjeta amarilla para Paul Pogba (Manchester United) por una acción antirreglamentaria.

24' Manchester United tuvo una chance para el contragolpe letal, pero un pase impreciso terminó con la jugada.

20' Tarjeta amarilla para Julian Draxler (PSG) por una falta.

18' Paul Pogba (Manchester United) dispara desde lejos y el balón se va muy por encima del arco del PSG.

16' Paul Pogba (Manchester United) buscó un centro raso dentro del área visitante y el balón le quedó al portero Buffon (PSG).

14' Centro de Dani Alves (PSG) que se pasea por los aires en el área del Manchester United. Será saque lateral para los 'Diablos Rojos'.

12' Tarjeta amarilla para Presnel Kimpembe (PSG) por una falta.

11' Ángel Di María (PSG) realiza un centro al área del Manchester United y su compañero cae, pero el árbitro no cobra nada.

9' Marcus Rashford (Manchester United) estuvo cerca de anotar. Disparó al arco y estuvo atento Gigi Buffón (PSG).

8' Jesse Lingard (Manchester United) comete una falta cerca al área del PSG y el árbitro no la deja pasar. Respira el cuadro francés.

6' Ángel Di María (PSG) remató desde fuera del área y el balón se fue desviado por poco.

4' Pide calma David De Gea (Manchester United) a sus compañeros que salen jugando desde el fondo con toques cortos.

2' Inicio impreciso del PSG en los pases.

1' Inició el encuentro en Old Trafford. Manchester United y PSG ya juegan por la Champions League.

- Alineación del Manchester United: De Gea, Young, Lindelof, Bailly, Shaw, Herrera, Matic, Pogba, Lingard, Rashford, Martial.

- Alineación del PSG: Buffon, Kehrer, Silva, Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Verratti, Alves, Draxler, Di Maria, Mbappe.

PREVIA

Para este encuentro hay seis bajas confirmadas: tres para cada equipo. En el Manchester United no estarán por lesiones los jugadores Darmian, Rojo y Valencia. Mientras que, por su parte, el Paris Saint-Germain sufre las sensibles bajas de tres habituales titulares: Cavani, Neymar y Meunier. Cada uno, con lo que tiene, buscará quedarse con el cotejo de ida.

Manchester United llega imparable con Ole Gunnar Solskjaer como director técnico. Ha dirigido un total de once encuentros, ganando diez de ellos y empatando uno. Hasta el momento no se sentó en el banquillo durante un partido de Champions League y mañana será su primera vez. ¿Ganará? En las casas de apuestas es claro favorito para quedarse con los primeros tres puntos de esta eliminatoria.

¿Qué canales transmitirán el partido entre Manchester United y Paris Saint-Germain? En todo el planeta solo un canal va a pasar en vivo este encuentro: ESPN 2. La cadena televisiva de Fox Sports estará transmitiendo el otro partido, que es entre las escuadras de Roma y Porto. No te puedes perder este encuentrazo en Inglaterra. El minuto a minuto lo podrás seguir a través de la página web de Líbero.