Benavente sobre su fichaje por el Pyramids: “Desde lo económico, era difícil rechazarlo”

Contó su verdad. Cristian Benavente contó cómo fueron los detalles de su traspaso al Pyramids FC de Egipto. Este polémico fichaje dejó un sin sabor en los aficionados nacionales que soñaban con verlo brillar en un equipo de renombre.

No obstante, el hispano peruano afirmó que fue lo económico lo que primó en este traspaso: “Todo sucedió el día después de nuestra victoria ante Brujas (20 de enero). Ese día recibí una llamada poco antes de la medianoche con una oferta rápida que me gustó porque la cantidad era interesante. Desde el punto de vista financiero, fue difícil rechazar una oferta de este tipo".

Cristian Benavente conversó con el medio Les Sports+ donde también contó que tomó esta decisión de manera apresurada por la presión de los directos del Charleroi: "Mehdi Bayat (directivo del Sporting Charleroi) no me presionó para que aceptara o rechazara esta oferta, la decisión me correspondía a mí. Me dejaron ir porque ellos también recibieron una cantidad interesante. Después de pensar, tomé la decisión de irme”.

Asimismo, el ex Real Madrid Castilla dejó en claro que no recibió oferta alguna de otro club grande de Bélgica: "Nunca he recibido una oferta oficial de Anderlecht a pesar de que mucha gente ha hablado de ello. Si hubiera tenido una oferta antes de Egipto, tal vez todavía jugaría en el campeonato belga".