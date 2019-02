Sao Paulo vs Talleres EN VIVO: Sin Miguel Araujo, chocan por la Copa Libertadores

Sao Paulo vs Talleres EN VIVO ONLINE | Este miércoles se jugará el partido de vuelta de la segunda fase de la Copa Libertadores. El cotejo iniciará desde las 6:30 p.m. (hora peruana) y será televisado EN DIRECTO por Fox Sports. Además, podrás seguir el minuto a minuto que te ofrece Líbero en su página web.

El conjunto local llega a este partido con dos derrotas de manera consecutiva. La primera fue justamente ante Talleres de Córdoba en Argentina por el choque de ida de esta fase de la Copa Libertadores por un marcador de 2-0 que buscará revertir en su campo. Luego, por el campeonato Paulista, cayó como visitante ante el Ponte Preta por la mínima diferencia.

Talleres, por su parte, llega motivadísimo a este encuentro. Si quiere llegar a la fase de grupos deberá sacar adelante esta eliminatoria que ya está ganando. No conoce derrota desde el 8 de diciembre del año pasado cuando perdió ante Lanús por la Superliga Argentina. Por esa misma competencia, llega de igualar sin goles en campo de Atlético Tucumán.

Resumen Talleres de Córdoba 2-0 Sao Paulo / Copa Libertadores Fase 2 2019

El defensor peruano Miguel Araujo no ha sido convocado a este partido por su entrenador. Ha sido por una decisión técnica, ya que no presenta molestia alguna. Estuvo en la banca de suplentes en el cotejo de ida, pero no ingresó al terreno de juego. Cabe señalar que el ganador de esta serie enfrentará al ganador de la serie entre Independiente Medellín y Palestino. Posteriormente, el vencedor en tercera fase irá al grupo de Alianza Lima, River Plate e Inter de Porto Alegre.

¿Y las apuestas? Muchos preguntan últimamente por las cuotas que ofrecen las distintas casas de apuestas para este partido. El favorito, según Betsson, es Sao Paulo. Los anfitriones tienen una cuota de 1.40 por cada sol apostado. El empate tiene una cuota de 4.40, mientras que el triunfo de Talleres de Córdoba está en 7.35. Habla, ¿le metes?

Posibles alineaciones del Sao Paulo vs Talleres de Córdoba

Sao Paulo: Volpi, Peres, Arboleda, Alves, Reinaldo, Farias, Jucilei, Hernanes, Nene, Pablo y Everton.

Talleres de Córdoba: Herrera, Godoy, Nahuel, Komar, Díaz, Cubas, Guiñazú, Ramírez, Pochettino, Moreno y Palacios.