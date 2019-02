Confirmado: Luis Garro tiene nuevo club tras dejar Alianza Lima

Vuelve al fútbol. Poco se supo de Luis Garro luego que Alianza Lima no le renovara contrato para la presente temporada hasta hoy: el lateral derecho es nuevo jugador de Unión Comercio.

El lateral de 22 años reveló que Unión Comercio le presentó un buen proyecto y así decidió volver al fútbol luego de unos problemas personales que derivaron en su salida de Alianza Lima.

"Pasaron varias cosas con el club que decidió no renovarme. Yo también tuve un tema personal un poco complicado por lo que dejé de lado el fútbol, recién hace poco se acaba de solucionar y he vuelto a retomar", afirmó Garro a Radio Ovación.

Sobre su fichaje por su nuevo club, Luis Garro acotó: "Acabo de cerrar el vínculo con Unión Comercio por todo este año".

En esa misma línea, el exjugador de Alianza Lima aguarda poder debutar con su club en las próximas semanas.

"Voy a Comercio porque me presentaron un proyecto lindo y lo he asumido con todo el optimismo del mundo. Aún no sé cuándo podré jugar, espero que todo se dé lo más rápido posible".

EL DATO:

Luis Garro surgió en EGB y militó en las Reservas de Municipal y Melgar antes de sumarse a Alianza Lima, club en el que debutó profesionalmente en el 2016.