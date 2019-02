Mbappé y los números que registra por encima de Messi y Cristiano Ronaldo

A sus cortos 20 años de edad, Kylian Mbappé ha logrado lo que la mayoría de jugadores no ha podido conseguir en toda su carrera. El atacante del PSG se ha coronado campeón del mundo en Rusia 2018 con la selección francesa, siendo uno de los protagonistas en el conjunto galo y ahora también apunta a hacer historia en la Champions League.

El ganador del premio “The Best 2018” anotó en la victoria del PSG ante el Manchester United en Old Trafford y se consolida como el jugador de la categoría sub 21 con más goles en toda la historia del campeonato europeo. Mbappé ha marcado 14 tantos en 24 partidos.

El “7” de los parisinos pasó a su compatriota Karim Benzema, quien anotó 10 goles en la misma cantidad de encuentros e incluso superó a dos estrellas del fútbol como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, máximos anotadores en la Liga de Campeones, con 121 y 107 goles respectivamente.

El atacante portugués había marcado en esa instancia dos goles en 24 partidos, mientras que el “10” argentino, “mojó” once veces en el mismo número de duelos.

El popular “Donatello” ha demostrado algo que la edad no es un impedimento para la grandeza y su desempeño en el duelo contra los “Diablos Rojos” es prueba de ello.