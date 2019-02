Arsene Wenger confirmó que rechazó varias veces al Real Madrid

Lo que era un secreto a voces, el técnico Arsene Wenger se encargó de confirmar que lo quiso el Real Madrid, pero finalmente señaló que, en más de una ocasión, rechazó cualquier oferta que le llegó desde la Casa Blanca porque tenía como prioridad seguir en el Arsenal.

“Rechacé al Real Madrid más de una vez. Pero bueno, ahora todo eso acabó para mi. Pero creo que si preguntas a cualquier técnico del mundo, estaría interesado en dirigir al equipo más grande", apuntó el estratega Arsene Wenger.

El ex técnico del Arsenal dejó en claro que no se arrepiente de la decisión que tomó en el pasado. : “Siempre vivimos de nuestros valores. Su oferta llegó en medio del proceso de construir un estadio y debíamos pagarlo. Garanticé que me quedaría y estoy contento con mi decisión”

Sin embargo, el técnico francés evitó hablar de su futuro. En Francia se especula demasiado que en junio debería estar volviendo a los campos de juego, aunque esta vez no como técnico, sino ya como flamante director deportivo del PSG.

DATO:

Arsene Wenger dijo además de Martial está por encima de Alexis Sánchez