Sergio Ramos podría ser castigado por la UEFA

Real Madrid enfrentará al Ajax por la vuelta de los octavos de final de la Champions League sin su capitán Sergio Ramos por acumulación de amarillas.

Sin embargo, podrían ser más partidos, ya que el central merengue forzó la amonestación en Ámsterdam y podría ser duramente sancionado por parte de la UEFA.

Transcurría el minuto 89 del partido, Marco Asensio había anotado el 1-2 y al instante, Sergio Ramos decidió cometer una clara falta sobre Kasper Dolberg para recibir la tarjeta por parte del árbitro esloveno Damir Skomina.

Post partido, el defensor reconoció que buscó limpiarse de tarjetas para llegar tranquilo a los cuartos de final. "Sí, la verdad que viendo el resultado… Es algo que tenía presente. Te mentiría si dijera que no. No es subestimar al rival pero a veces toca tomar decisiones y lo he decidido así. Era el minuto 88 y me perderé la vuelta. Animaré desde fuera para cerrar la eliminatoria", precisó.

🚨🚨🚨¡¡OJO!! ¿HA FORZADO LA TARJETA @SergioRamos?



"Sí, la verdad que viendo el resultado... Es algo que tenía presente. No es subestimar al rival pero a veces toca tomar decisiones y lo he decidido así".



¡TODOS a #ChiringuitoMadrid YA! pic.twitter.com/UJvig1yYSC — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 13 de febrero de 2019

CAMBIO DE DISCURSO

Más tarde, Sergio Ramos trató de maquillar sus palabras mediante las redes sociales. La UEFA tendrá que tomar una decisión.

"En un partido son muchas tensiones, muchas sensaciones y muchas pulsaciones. Hay que tomar decisiones en segundos. Lo mejor de hoy es el resultado. Lo peor, no poder estar en la vuelta junto a mis compañeros por un lance del juego. Quiero dejar claro que me duele más que a nadie, que no he forzado la tarjeta, como tampoco lo hice contra la Roma en mi anterior partido de Champions League, y que apoyaré desde la grada como un hincha más con la ilusión de poder estar en cuartos", publicó en Twitter.

Quiero dejar claro que me duele más que a nadie, que no he forzado la tarjeta, como tampoco lo hice contra la Roma en mi anterior partido de @ChampionsLeague, y que apoyaré desde la grada como un hincha más con la ilusión de poder estar en cuartos.#HalaMadrid https://t.co/zL0Heok5Vp — Sergio Ramos (@SergioRamos) 13 de febrero de 2019

EL DATO: Sergio Ramos ganó cuatro veces la Champions League, todas con el Real Madrid.