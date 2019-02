Barcelona vs. Real Valladolid EN VIVO ONLINE ESPN: Con Lionel Messi, 1 - 0 para el Barcelona en el Camp Nou | Guía de canales de televisión

Barcelona vs Real Valladolid EN VIVO ONLINE: 'Blaugranas' y 'Pucelanos' se enfrentarán este sábado 16 de febrero (2.45 p.m. - hora peruana; 8.45 p.m. - hora española) en el estadio Camp Nou por la jornada 24 de la Liga Santander. El canal ESPN será el encargado de llevar la señal del partido para Perú, México, Argentina y el resto de países de Latinoamérica; mientras que Movistar Partidazo lo hará para la televisión de España. Sigue el minuto a minuto vía Líbero.pe.

BARCELONA VS. REAL VALLADOLID: SEGUNDO TIEMPO

48' SENSACIONALLLL MASIP, el arquero desvió un remate de Messi, que recibió un pase de Alba.

45' Inicio del segundo tiempo

BARCELONA VS. REAL VALLADOLID: PRIMER TIEMPO

45' FINAL DEL PRIMER TIEMPO: GANA EL BARCELONA 1 - 0.

43' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL del Barcelona, lo hizo Messi de Penal. 1 - 0 el local.

41' PENAAAAAAAAAAAAALLLLL para el Barcelona, infracción sobre Piqué.

40' MEEESSIIIIIIIIIII AFUERAA, disparo con la derecha el balón de perdió fuera del campo.

39' No pudo aprovechar un replica el Barcelona; se equivocó en el pase Boateng. 0 - 0 sigue el lance.

37' La presión continua del Valladolid, no profundiza el equipo de Valverde.

34' Despejado el balón, pero continua la posesión del culé.

31' Tiro libre peligroso favorable para Barcelona. Messi al servicio.

28' Messi y Boateng se están presionados por unos defensores visitantes.

26' DISPAAROOO de Guardiola (Valladolid) desviado por encima del larguero

24' Dembélé esta siendo bloqueado por Calero y Antoñito. Cerrado la banda derecha del Valladolid.

20' Saque lateral para Barcelona, lo ejecuta Sergi Roberto. Respiro culé

17' PORRR POOCOO, Dembélé remató al arco, tras un pase de Messi, que eludió a varios jugadores del Valladolid. El disparo del extremo fue interceptado por un defensor antagonista. 0 - 0 sigue el partido

16' Jordi Alba tiene proyección por su sector, sin embargo, la presión férrea del rival, lo lleva a desesperación.

14' Fuera de juego, Barcelona. Lionel Messi intentó un pase en profundidad pero Kevin-Prince Boateng estaba en posición de fuera de juego.

12' Barcelona no puede llegar a 3/4 de cancha en ofensiva, reduce espacios Valladolid.

9' REMAAATE DE Botaeng, luego de un pase filtrado a ras de Messi. Atento el guardameta visitante.

7' Intenta llegar a la zona de ataque el Barcelona, organizada la línea media del equipo rival.

5' Mano de Messi que quería tomar ventaja del rival, de salida Valladolid.

4' Comienza a organizar y rotar el balón el equipo culé, con Messi a la cabeza.

3' Si el balón en dominio de los visitantes.

2' Quería el Valladolid asustar al Barza, tiro de esquina para el rival.

1' ¡Inició el encuentro desde el Camp Nou!

BARCELONA VS. REAL VALLADOLID: ALINEACIONES CONFIRMADAS

Barcelona: Marc-André Ter Stegen, Gerard Piqué, Vermaelen, Sergi Roberto, Jordi Alba, Arturo Vidal, Sergio Busquets, Kevin Prince Boateng, Aleña, Ousmane Dembélé y Lionel Messi.

Entrenador: Ernesto Valverde.

Real Valladolid: Masip, Joaquín, Kiko Olivas, Calero, Enes Üñal, Sergi Guardiola, Verde, Antoñito, Michel, Nacho y Anuar.

Entrenador: Sergio González.

- Vive el minuto a minuto previo al duelo en el canal de Facebook del Barcelona.

- El día de hoy, Gerard Piqué cumplirá su partido número 300 con el Barcelona.

- Los jugadores del Real Valladolid llegaron al estadio del Barcelona.

- ¡Buenas tardes! Comenzamos la cobertura desde el Camp Nou

BARCELONA VS. REAL VALLADOLID: ANTESALA EN EL CAMP NOU

Aunque la distancia con el segundo clasificado, ahora el Real Madrid, sigue siendo significativa (6 puntos), las últimos dos encuentros han dejado malas sensaciones al Barcelona, líder de la Liga Santander, algo muy peligroso cuando se acerca el momento decisivo de la temporada. Y en el Camp Nou reciben a un urgido Real Valladolid.

Recuperar el bueno juego y sumar los tres puntos ante el Real Valladolid es el principal objetivo del equipo dirigido por el profesor Ernesto Valverde, del Barcelona, cuya renovación por una temporada, más otra opcional, se hizo oficial este viernes por orden del presidente Josep Maria Bartomeu.

El preparador extremeño deberá hacer una alineación pensando en la ida de los octavos de final de la Champions League donde el Barcelona tendrá como rival al Olympique Lyon. Por ello, con la presencia de Lionel Messi, se espera un resultado positivo frente al Real Valladolid.

Así, en la defensa del Barcelona, Thomas Vermaelen podría reemplazar a Clement Lenglet como pareja de Gerard Piqué en el eje de la zaga. Y en la delantera Ousmane Dembélé, totalmente recuperado de esguince de tobillo, y Kevin-Prince Boateng podrían dar descanso a Philippe Coutinho y Luis Suárez.

En este duelo contra Real Valladolid, la otra pata del tridente del Barcelona será para Lionel Messi, del que Ernesto Valverde ha asegurado que se encuentra en perfecto estado tras superar una contractura muscular que le obligó a jugar mermado los últimos compromisos, razón por la que no rindió en un 100% en el Clásico por Copa del Rey.

Quien tampoco descansará ante Real Valladolid es el lateral izquierdo Jordi Alba, que pudo tomarse un respiro la pasada jornada al no poder jugar por sanción en San Mamés, y cuyo entendimiento con Lionel Messi en la faceta ofensiva resulta capital para el juego del Barcelona.

Se perderán el encuentro ante el Valladolid, los lesionados Jasper Cillessen, Arthur Melo, Rafinha Alcántara y Samuel Umtiti, que esta semana ha empezado a trabajar con el grupo pero que aun no tiene el alta médica.

El Real Valladolid, por su parte, regresa al Camp Nou, casa del Barcelona, sin dos de sus habituales titulares, Óscar Plano -que cumple sanción- y Rubén Alcaraz -con molestias-, por lo que se producirán cambios en el once inicial.

Además, el entrenador del conjunto blanquivioleta, Sergio González, quien ya planteó la posibilidad de realizar algún cambio táctico ante el dinámico ataque del Barcelona en el Campo Nou. Tampoco podrá contar con Hervías ni con Luismi, ambos por lesión, mientras que ha dejado fuera de la lista, por decisión técnica, a Moi.

Sergio no ha querido dar ninguna pista, pero sí ha advertido sobre la posibilidad de introducir alguna variación en el esquema de juego, que podría incluir a dos delanteros u optar por tres medios centros -Borja, Míchel y Anuar- para tratar de controlar más el balón y frenar las incursiones del rival a su área.

Puesto que el Real Valladolid son conscientes del poderío del Barcelona, rival que tendrán enfrente, abordan este compromiso "con ganas y sin miedo" y dispuestos a "ponerle las cosas muy difíciles", como sucediera en el partido de la primera vuelta, en el que el club blaugrana sufrió para llevarse la victoria.

BARCELONA VS. REAL VALLADOLID: ALINEACIONES PROBABLES

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Vermaelen, Jordi Alba; Sergio Busquets, Arturo Vidal, Rakitic; Messi, Dembélé y Prince.

Entrenador: Ernesto Valverde.

Real Valladolid: Masip; Antoñito o Moyano, Calero, Kiko Olivas, Nacho; Keko, Borja, Míchel, Toni Villa; Ünal y Guardiola.

Entrenador: Sergio González Soriano.

Árbitro: Martínez Munuera (Comité Valenciano)

Estadio: Camp Nou.