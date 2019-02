David De Gea será mejor pagado de la Premier League si renueva con Manchester United

Manchester United no quiere saber absolutamente nada de otros arqueros. En los últimos días se habló de que Sergio Romero se quedará en el equipo para la siguiente temporada a pesar de que David De Gea es titular indiscutible. No hay manera de que le ganen el puesto y desde las oficinas de Old Trafford ya están haciendo un plan para renovarle el contrato durante los próximos cinco años, una apuesta más que interesante para el guardameta español.

David De Gea está muy cómodo en ciudad de Mánchester. El internacional con España es uno de los arqueros mejor cotizados en el planeta y peleará esta temporada para ser el mejor cancerbero del mundo. Sus intenciones son claras y él quiere quedarse defendiendo la camiseta de los 'Diablos Rojos' por más años, pero las negociaciones deben enrumbar hacia un solo lado. Su representante quiere convertirlo en el futbolista mejor pagado de la Premier League y el Manchester United está evaluando esa opción.

A partir del mes de enero del año 2020, David De Gea será libre de negociar con cualquier equipo y, si llega a suceder esto, podría dejar ni un solo euro en las arcas del club inglés, que ha cambiado su cara desde la llegada del estratega noruego Ole Gunnar Solsjkaer. Según informa 'The Times', el Manchester United está evaluando proponerle un contrato de extensión de cinco temporadas con una suma de 105 millones de euros. Es decir, aproximadamente 400,000 euros a la semana.

Si este nuevo contrato se firma, David De Gea pasará a ser el futbolista mejor pagado de la Premier League. El portero español quiere quedarse y el Manchester United deberá cumplir con las exigencias que pide el agente del guardameta. Cabe recordar que el debut de De Gea fue con la camiseta del Atlético Madrid, en la temporada 2009/2010. Estuvo ahí dos cursos antes de tomar un avión con destino a Inglaterra. ¿Se quedará o buscará otro rumbo?