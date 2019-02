Independiente vs Racing EN VIVO: horarios, canales de televisión y alineaciones del Clásico de Avellaneda por Supeliga Argentina | GUÍA TV

Independiente vs. Racing EN VIVO ONLINE: 'Diablos Rojos' y 'La Academia' se medirán este sábado 23 de febrero (7.30 p.m. - hora peruana; 9.30 p.m. - hora de Argentina) en el Estadio Libertadores de América en lo que será una de las mejores versiones del Clásico de Avellaneda de los últimos 10 años, ya que se podría definir al próximo campeón de la Superliga Argentina. La transmisión de la fecha 20 para Perú y el resto de países de Latinoamérica la tendrá la cadena TyC Sports Internacional; mientras que TNT Sports lo hará para toda la Argentina.

En sus últimas seis presentaciones, Independiente registra un invicto con tres victorias y tres empates de forma consecutiva. Los fichajes para Ariel Holan -con excepción al "no" inesperado de Christian Cueva- han rendido como lo esperado y, por ello, se cree que una victoria en el clásico contra Racing, líder de la Superliga Argentina, es vital para confirmar el resurgir del 'Rey de Copas' en la tabla del torneo.

Independiente marcha octavo en la Superliga Argentina con 29 puntos, a 15 de Racing y Defensa y Justicia. Sin embargo, un clásico es un clásico y todo puede suceder en el Estadio Libertadores de América.

“No hay uno que gane más o pierda más mañana, es un clásico. Siempre es lindo jugar en casa y más si es un clásico. Estamos felices de que así sea. Es muy importante y lo queremos ganar”, dijo Ariel Holan, entrenador de Independiente.

A pesar de las críticas recibidas por su estilo de juego, Racing salió victorioso por un rotundo 3-0 sobre Godoy Cruz. El técnico Eduardo Coudet está satisfecho por el rendimiento de sus pupilos y enfrenta la presión de la prensa con mucha tranquilidad a vísperas del clásico contra Independiente.

"Hablan de muchas turbulencias pero acá no se movió nada, Racing está muy bien. El equipo mostró un alto nivel de juego y eso se resaltó menos de lo que debería. Los clubes grandes no son para todos y yo me siento para dirigir un club grande. Me gusta la responsabilidad", dijo Eduardo Coudet.

Silvio Romero es el único ausente en Independiente; mientras que Ricky Centurión será baja en Racing por tener diferencias con el entrenador Coudet.

En el historial, Independiente y Racing se han enfrentado en 191 partidos en la Primera División de Argentina. Los 'Diablos Rojos' ganaron en 75 oportunidades (297 goles favor), empataron 65 y la 'Academia' venció en 51 juegos (248 tantos).

Las entradas quedaron agotadas Libertadores de América. Se espera la presencia de 50 mil hinchas que alentarán en el clásico Independiente y Racing.

INDEPENDIENTE VS. RACING EN VIVO: HORARIOS PAÍS POR PAÍS

Perú: 7.30 p.m.

México (Centro): 6.30 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 5.30 p.m.

México (Noroeste): 4.30 p.m.

Ecuador: 6.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 10.30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 6.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 7.30 p.m.

Colombia: 7.30 p.m.

Argentina: 9.30 p.m.

España: 1.30 a.m. (lunes 24 de febrero)

España (Islas Canarias): 12.30 a.m. (lunes 24 de febrero)

Uruguay: 9.30 p.m.

Paraguay: 9.30 p.m.

Chile: 9.30 p.m.

Brasil: 10.30 p.m.

Bolivia: 8.30 p.m.

Venezuela: 8.30 p.m.

Canadá: 7.30 p.m.

Costa Rica: 6.30 p.m.

Guatemala: 6.30 p.m.

Honduras: 6.30 p.m.

El Salvador: 6.30 p.m.

Puerto Rico: 8.30 p.m.

Santo Domingo: 9.00 p.m.

Panamá: 8.00 p.m.

Italia: 1.30 a.m. (lunes 24 de febrero)

Francia: 1.30 a.m. (lunes 24 de febrero)

Alemania: 1.30 a.m. (lunes 24 de febrero)

Portugal: 1.30 a.m. (lunes 24 de febrero)

Holanda: 1.30 a.m. (lunes 24 de febrero)

Inglaterra: 12.30 a.m. (lunes 24 de febrero)

INDEPENDIENTE VS. RACING EN VIVO: GUÍA DE CANALES DE TELEVISIÓN

Perú: TyC Sports Internacional.

Argentina: TNT Sports.

México: TyC Sports Internacional.

Uruguay: TyC Sports Internacional.

Colombia: TyC Sports Internacional.

Chile: TyC Sports Internacional.

Paraguay: TyC Sports Internacional.

Bolivia: TyC Sports Internacional.

Brasil: Fox Play Brazil y FOX Sports 1 Brasil.

Estados Unidos: Fanatiz y TyC Sports Internacional.

Venezuela: TyC Sports Internacional.

Costa Rica: TyC Sports Internacional.

Ecuador: TyC Sports Internacional.

El Salvador: TyC Sports Internacional.

Guatemala: TyC Sports Internacional.

Honduras: TyC Sports Internacional.

Nicaragua: TyC Sports Internacional.

Panamá: TyC Sports Internacional.

Puerto Rico: TyC Sports Internacional.

Portugal: Sport TV2.

Italia: SportItalia.

Australia: beIN Sports 1, beIN Sports Connect y Kayo Sports.

Internacional: Fanatiz y Bet365.

INDEPENDIENTE VS. RACING EN VIVO: ¿DÓNDE VER TNT SPORTS PARA EL CLÁSICO?

A continuación, te mostramos los servicios de cable en Argentina que tienen los derechos del canal TNT Sports para que puedas observar cómodamente desde tu hogar el gran clásico entre Independiente y Racing en Avellaneda.

Antina: Canal 201 (HD).

Cable Televisora Color VHF: Canal 6 y Canal 61 (HD).

TeleCentro UHF: Canal 207.

DirecTV: Canal 603 (SD) y Canal 1603 (HD).

InTV: Canal 630 (HD).

Cablevisión: Canal 124 (Digital) y Canal 604 (HD).

Telecentro: Canal 112 (Digital) y Canal 1018 (HD).

TeleRed: Canal 59 (Digital) y Canal 129 (HD).

Express Cablehogar: Canal 113 (Digital) y Canal 813 (HD).

Cabletel: Canal 214 (HD).

Cablevideo Digital: Canal 608 (HD).

Supercanal: Canal 140 (SD) y Canal 1140 (HD).

Del Viento TV: Canal 530 (HD).

Gigared: Canal 219 (HD).

CCC: Canal 265 (Digital) y Canal 1511 (HD).

El Cuatro: Canal 625 (HD).

Bahía Visión Color: Canal 107 (HD).

Cable Televisora Color: Canal 1 y Canal 116 (HD).

Ushuaia Visión: Canal 639 (HD).

AVC Videocable: Canal 275 (HD)

TelViso: Canal 1126 (HD).

Cable 10: Canal 952 (HD).

TVCOA: Canal 110 (SD) y Canal 1110 (HD).

Cablevisión Flow: Canal 124 (HD) y Canal 604 (HD).

Claro TV: Canal 121 (HD).

Movistar TV: Canal 250 (HD).

Dibox: Canal 639 (HD).

INDEPENDIENTE VS. RACING EN VIVO: ¿DÓNDE VER TYC SPORTS PARA EL CLÁSICO?

Si no te encuentras en Argentina, la cadena de televisión TyC Sports Internacional se encargará de transmitir el clásico entre Independiente y Racing para todo Latinoamérica en diferentes operadores de cable.

Movistar TV (Perú, Chile y Colombia): Canal 750 (SD), Canal 490 (SD) y Canal 893 (HD).

Claro TV (Paraguay): Canal 63 (SD) y Canal 62 (HD).

Claro TV (Chile): Canal 195 (HD).

DirecTV (Perú, Chile, Ecuador, Colombia y Venezuela): Canal 629 (SD) y Canal 1629 (HD).

DirecTV (Estados Unidos): Canal 469 (HD).

Tigo Star (Bolivia): Canal 707 (HD).

Tigo Star (Paraguay): Canal 109.

INDEPENDIENTE VS. RACING EN VIVO: CANALES DE TYC SPORTS EN ARGENTINA

TyC Sports (Argentina) ► DirecTV: Canal 629 (SD) y Canal 1629 (HD).

TyC Sports (Argentina) ► InTV: Canal 100 (SD) y Canal 621 (HD).

TyC Sports (Argentina) ► Cablevisión: Canal 22 (Analógico) y Canal 101 (Digital / HD).

TyC Sports (Argentina) ► TeleRed: Canal 19 (Analógico), Canal 101 (Digital) y Canal 120 (HD).

TyC Sports (Argentina) ► Cablehogar de Rosario: Canal 15 (Analógico) y Canal 100 (Digital)

TyC Sports (Argentina) ► Telecentro: Canal 22 (Analógico), Canal 106 (Digital) y Canal 1016 (HD).

TyC Sports (Argentina) ► Supercanal: Canal 24 (Analógico) y Canal 107 (Digital)

TyC Sports (Argentina) ► Dibox: Canal 103 (HD).

INDEPENDIENTE VS. RACING EN VIVO: ALINEACIONES PROBABLES

Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Guillermo Burdisso, Gastón Silva; Gaibor, Nicolás Domingo, Pablo Hernández, Gonzalo Verón, Benítez y Cecilio Domínguez.

Entrenador: Ariel Holan.

Racing: Gabriel Arias; Renzo Saravia, Leonardo Sigali, Alejandro Donatti, Alexis Soto; Matías Zaracho, Marcelo Díaz, Neri Cardozo, Guillermo Fernández; Lisandro López ('Licha') y Darío Cvitanich.

Entrenador: Eduardo Coudet.

Árbitro: Néstor Pitana.