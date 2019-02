Ariel Holan: "Me encantaba tener a Christian Cueva en Independiente, pero cada día aumentaba 200 mil dólares más" [VIDEO]

Independiente de Avellaneda hace muy poco desistió de contratar a Christian Cueva como su volante creativo, por ello dijeron que no era necesario hacer una inversión tan importante por el enganche de nacionalidad peruana. ¿La razón?. Aquí te la contaremos.

Ayer por la noche cuando Independiente salía del empate ante San Lorenzo de Almagro, el entrenador de 'El Rojo' habló en exclusiva con algunos medios de comunicación, brindando mayores luces sobre la situación de Christian Cueva y su posible fichaje a Independiente. Ahí 'El Profe' se mostró molesto por los requerimientos casi imposibles de pagar que deseaba Cueva.

Esa información está dentro del vídeo que te mostramos en la portada, pero Ariel Holan también habló con un medio de comunicación partidario de Independiente de Avellaneda, ahí el entrenador argentino señaló lo siguiente sobre 'Aladino': "Cómo entrenador me hubiera encantado tener a Cueva pero todos los días eran 200 mil más y eso no lo podía permitir. No era una buena contratación para Independiente”, le declaró en exclusiva a SIEMPRE ROJO.

Dentro de sus palabras, Holan también contó que su posición es la de DT y también socio: "Yo tengo que defender los intereses de Independiente. Nadie me va a correr por izquierda ni derecha. Mientras yo sea el DT locuras no se van a hacer. Como socio me importa que podamos resolver cuestiones económicas que hace 30 años no se podían resolver”.

Finalmente, para cerrar con broche de oro, el encargado técnico de 'El Rey de Copas' se mostró contento con lo que han contratado, se sienten listos para afrontar todo lo que le venga: "Estoy convencido con el plantel competitivo que tenemos. Muchos quieren ver a Independiente de rodillas y no los vamos a dejar”, cerró en su charla con SIEMPRE ROJO. Caso cerrado y Christian Cueva deberá ver otro lado, pero el concepto que ha generado en Avellaneda deja mucho que desear.

EL DATO:

Ariel Holan como entrenador de Independiente tiene ganado lo siguiente: Copa Sudamericana en 2017 y Copa Suruga Bank en 2018.

🗣🎙 @arielholan_DT en #SiempreRojo: “Cómo entrenador me hubiera encantado tener a Cueva pero todos los días eran 200 mil más y eso no lo podía permitir. No era una buena contratación para #Independiente”. pic.twitter.com/9no04cg65g — SIEMPRE ROJO 🎙📻🇦🇹 (@siemprerojo_ok) 6 de febrero de 2019