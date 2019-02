EN VIVO │ Chelsea vs Manchester City se enfrentan por el título de Copa de la Liga

CHELSEA VS MANCHESTER CITY │ EN VIVO │ MINUTO A MINUTO:

CHELSEA VS MANCHESTER CITY │ ALINEACIONES CONFIRMADAS │ EN VIVO:

XI CHELSEA: Arrizabalaga; Azpilicueta, David Luiz, Rudiger, Emerson; Jorginho, Kante, Barkley; Willian, Hazard, Pedro.

DT: Maurizio Sarri.

XI MANCHESTER CITY: Ederson; Walker, Laporte, Otamendi, Zinchenko; Fernandinho, Silva, De Bruyne; Bernardo, Sterling, Agüero.

DT: Josep Guardiola.

Dos semanas después de una goleada histórica, el destino quiso que Chelsea tenga la oportunidad de cobrarse su revancha y en la final de un torneo. El cuadro “Blue” enfrentará hoy (11:30 a.m.) al Manchester City en Wembley por la gran final de la Copa de la Liga.

El compromiso servirá para que los de Stamford Bridge pueda “vengarse” luego de la paliza que sufrió (6-0) por la Premier League ante el cuadro “ciudadano”. No obstante no deberá confiarse ya que esta temporada ya perdió dos veces en el mítico escenario londinense.

Recordemos que ambos ostentan cinco títulos en la Carabao Cup -superados solo por el Arsenal con ocho- y hoy será el desempate. En la cancha Eden Hazard y Sergio Agüero prometen un duelo de estrellas sobre el césped, siendo la esperanzas de sus respectivos colores.