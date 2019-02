Tigres vs Saprissa EN VIVO ONLINE por los octavos de final de la Concachampions

Tigres se enfrenta con Saprissa por los octavos de final de la Concachampions EN VIVO ONLINE este martes 26 de febrero a las 10:00 p.m. (hora peruana). El encuentro se desarrollará en el Estadio Universitario y podrás seguir el minuto a minuto a través de Libero.pe.

Los 'Auriazules' tendrán que remontar el marcador global tras caer por la mínima diferencia en el partido de ida con una anotación de Johan Venegas. Los dirigidos por Ricardo Ferretti necesitan ganar por una ventaja de dos goles para asegurar su pase a los cuartos de final.

Tigres viene de vencer por 1-0 al Atlas en la última jornada de la Liga MX con un tanto de Andre-Pierre Gignac, ubicándose primero en la tabla con 19 puntos. Los 'universitarios' llegan con la moral al tope ante el conjunto costarricense en un duelo decisivo.

Lamentablemente para los intereses de los 'auriazules', no podrán contar con la presencia del atacante francés por lesión. "Está lastimado, pero no soy doctor para explicar lo que tiene; el cuerpo médico me comenta bajo sus términos y no les entiendo. No tengo nada que decir, no cuento con él", declaró Ferretti.

Por otro lado, Saprissa cayó en la última fecha del Torneo Clausura ante Limón por 2-1, colocándose en la tercera casilla con 20 puntos. Los 'morados' acumulan 6 victorias, 2 empates y 3 derrotas en lo que va del torneo doméstico.

POSIBLES ALINEACIONES DEL TIGRES - SAPRISSA EN VIVO EN DIRECTO POR LA CONCACHAMPIONS

XI Tigres: Guzmán, Jiménez, Ayala, Meza, Torres, Dueñas, Carioca, Quiñones, Vargas, Aquino, Valencia.

XI Saprissa: Cruz, Blanco, David, Barrantes, Hernández, Torres, Bustos, Bolaños, Angulo, Venegas, Castillo.

HORARIOS DEL TIGRES - SAPRISSA

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 10:00 p.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York): 11:00 p.m.

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 9:00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 11:00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 12:00 a.m.

🏟 Estas son algunas de las imágenes del reconocimiento de cancha de este lunes #VamosMorados pic.twitter.com/Fl9XGKzmxJ — Deportivo Saprissa (@SaprissaOficial) 26 de febrero de 2019

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL TIGRES - SAPRISSA?

Si quieres seguir en Internet el Tigres - Saprissa, Líbero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.