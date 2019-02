Caso Emiliano Sala: Se reinició la búsqueda del piloto David Ibbotson

Este miércoles, David Mearns anunció el reinicio de la búsqueda privada de David Ibbotson, piloto desaparecido el pasado 21 de enero junto a Emiliano Sala: Ibbotson era el encargado de pilotear el avión Piper PA-46 Malibu que se dirigía de Nantes hacia Cardiff. Su trayecto no culminó debido a la precipitación que sufrió en el Canal de la Mancha.

Mearns fue el encargado de dirigir y hallar el cuerpo sin vida del futbolista de 28 años que militaba en Nantes, es por ello que sobre sus hombros estará nuevamente la responsabilidad de dirigir una nueva búsqueda: hallar a David Ibbotson.

"Volviendo a Guernsey habiendo completado esta mañana una búsqueda minuciosa de los restos de Piper Malibu. Los buceadores técnicos, altamente experimentados, pasaron 20 minutos buscando y filmando el avión, tristemente no había absolutamente ninguna señal del piloto David Ibbotson", indicó Mearns en cuenta de Twitter.

"Hoy también organizamos un helicóptero del Reino Unido con dos pilotos y dos observadores entrenados para volar sobre las islas del canal para llevar a cabo una búsqueda aérea de la CCI y las costas francesas que son inaccesibles. Tristemente, esa búsqueda del cuerpo de David Ibbotson también fue negativa", agregó.

Cabe señalar que los trabajos para hallar al piloto David Ibbotson continuará a lo largo de la semana y durante todo el mes de marzo: el clima permite el desarrollo de la misma. "La búsqueda aérea (helicóptero) de 5,5 hr para el cuerpo de David Ibbotson's pasó 3,25 horas buscando las áreas representadas en la pista de vuelo a continuación, incluyendo varios sobrevuelos. Ambas búsquedas se realizaron hoy porque las condiciones climáticas eran ideales (buena visualización, mareas, mares tranquilos)", concluyó.