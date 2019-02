Raúl Ruidíaz protagoniza divertido spot de la MLS junto a Zlatan Ibrahimovic [VIDEO]

La MLS vuelve al ruedo este fin de semana y las principales figuras de este fútbol se unieron para realizar un divertido spot anunciando la vuelta de este trascendental torneo.

Entre estas figuras se encuentra el delantero de la Selección Peruana, Raúl Ruidíaz. El ex atacante de Universitario compartió este divertido momento junto a futbolistas de la talla de Zlatan Ibrahimovic.

La temática del spot publicitario se enfoca en pedirle a los jugadores crear un hashtag para hacer tendencia en el inicio de la MLS. Cuando llegó el momento de la participación de Raúl Ruidíaz, el peruano respondió: "#Sonriente".

Por otro lado, y fiel a su estilo, Zlatan Ibrahimovic dejó un curioso hashtag que lo pinta de cuerpo entero. El delantero sueco afirmó: "#god (dios), muy fácil". Además, jugadores como Diego Valeri y el colombiano Darwin Quintero también fueron parte de este divertido spot.

If we were to sum up this week in one hashtag... well #MLSisBack!



But if you could describe yourself in one hashtag what would it be? pic.twitter.com/XUcXXTHGuI