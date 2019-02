La fase de grupo de la Copa Libertadores 2019 quedó casi lista en una semana de definiciones. Miguel Araujo tenía la ilusión de regresar a Matute para enfrentar a Alianza Lima, pero su equipo, Talleres, quedó eliminado del torneo este miércoles tras perder 4-3 en el marcador global ante Palestino.

De esta forma, el Grupo A del cuadro ‘blanquiazul’ quedó conformado por River Plate, Inter de Porto Alegre y Palestino. El conjunto dirigido por Miguel Ángel Russo debutará la próxima semana (6 de marzo) ante los ‘Millonarios’ en el Estadio Alejandro Villanueva.

Y es que hoy entre argentinos y chilenos definían el cupo al primer grupo de la Libertadores y todo comenzó bien para los de Córdoba, ya que ganaba por la mínima diferencia. Pero, en la segunda parte los ‘Baisanos’ le dieron vuelta al marcador y ganaron 2-1. En la ida habían empatado 2-2.

El defensor peruano, Miguel Araujo, volvió a jugar y fue titular con Talleres luego de algunas semanas, ya que estuvo lesionado. A cinco minutos del final, su entrenador lo sacrificó y lo cambió por Joel Soñora, un mediocampista, es que debían buscar la igualdad, pero nunca llegó.

FIXTURE

Fecha 1 (6 de marzo): Alianza Lima vs River Plate

Fecha 2 (13 de marzo): Internacional vs Alianza Lima

Fecha 3 (2 de abril): Palestino vs Alianza Lima

Fecha 4 (11 de abril): River Plate vs Alianza Lima

Fecha 5 (24 de abril): Alianza Lima vs Internacional

Fecha 6 (7 de mayo): Alianza Lima vs Palestino

EL DATO

Alianza Lima disputó el año pasado la fase de grupos de la Copa Libertadores junto a Boca Juniors, Palmeiras y Junior.