Marcelo Gallardo le respondió a Angelici: "La final lo superó todo"

Hace unos días, Daniel Angelici prendió la polémica cuando desvió la atención mientras hacía un balance de su gestión como presidente de Boca Juniors: "Tocar fondo es estar último en el tabla, tocar fondo es perder la categoría".

Desde la vereda del frente, Marcelo Gallardo tomó la palabra en una rueda de prensa, pero no quiso polemizar con Angelici, aunque sí le dejó en claro que el descenso de River Plate ya es cosa del pasado.

"No me hace nada porque estamos atravesando un momento de mucha satisfacción los hinchas de River. Lo que pasó no se va a borrar nunca y nuestros recuerdos vienen permanentemente. Yo no me puedo dar ese lujo, porque nuestro trabajo es día a día, no me puedo detener en eso, pero no se dan cuenta de la satisfacción que tiene el hincha de River", arrancó Gallardo.

"En algún momento del día le viene el recuerdo y se le dibuja una sonrisa en la cara. Cuando apoyan la cabeza en la almohada, pese a los problemas que tiene cada uno y que la sociedad atraviesa, tienen ese recuerdo de Madrid y es una caricia al alma, es dormir con felicidad. Es algo inexplicable", abundó el DT de River Plate.

Eso sí, Marcelo Gallardo no fue ajeno al dardo y le envió una indirecta a Daniel Angelici. "Fijate si nos vamos a detener en algo que pasó. Ya lo superamos. Ni siquiera nos duele. Ya está. Esto que pasó a final de año superó todo. No te puede hacer daño un comentario así. Además ni siquiera sé en qué tono fue. Pero el hincha de River me demuestra esto. Nadie les va a poder sacar esto", sentenció.

EL DATO:

Marcelo Gallardo lleva 9 títulos como DT de River Plate desde su llegada en el 2014.