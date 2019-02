Mario Salas culminó la conferencia de prensa por el sonido de un teléfono [VIDEO]

Mario Salas es conocido por ser uno de los entrenadores más disciplinados en esta parte del continente, no por algo recibió el apelativo de 'Comandante'. Durante su estancia en Sporting Cristal se pudo conocer muy de cerca las reglas no negociadas por parte del entrenador chileno.

Y este indicativo no era dirigido para los miembros de su plantilla, todo lo contrario, era dirigido para los periodistas que acudían a las conferencias de prensa: apagar los celulares para no interrumpir las preguntas de sus colegas, así como sus respuestas a las referidas.

Lamentablemente, para los intereses de los medios chilenos, esta situación ocurrió durante la realización de una rueda de prensa, en la previa de la tercera jornada del campeonato chileno: un teléfono celular sonó durante la realización de una pregunta y el 'Comandante', fiel a su regla, anunció la culminación de la rueda de prensa.

"Te voy a responder la pregunta y me voy a ir. Porque lo que está haciendo ese señor (señala a la persona que respondió al teléfono) no corresponde. Te voy a responder la pregunta de forma muy amena, muy tranquila y me voy a ir. Porque aparte de que le sonó, contestó. Eso no corresponde", indicó molesto Mario Salas.