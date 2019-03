Yordy Reyna y su espectacular asistencia en el Vancouver Whitecaps vs Minnesota [VIDEO]

Desde su llegada al Vancouver Whitecaps, Yordy Reyna viene alternando su faceta goleadora con la asistidora. En el debut de su club en la MLS, al seleccionado peruano le bastaron apenas 4 minutos para orquestar el primer gol del partido.

Tras una falta a un compañero, Yordy Reyna pidió cobrar un tiro libre e hizo valer el trabajo de su DT con una gran acción de pelota parada.

La defensa rival quiso aplicar la ley del offside, pero Reyna saca un centro pasado, el arquero dudó en salir y Eric Godoy empalmó el centro con su botín derecho.

Yordy Reyna lleva 3 temporadas con el Vancouver Whitecaps y esta vez sí aspira a pelear el título de la MLS tras no avanzar a los playoffs en las campañas anteriores.

En la temporada anterior, Yordy Reyna alternó más como volante y aquello se vio reflejado en sus números: 9 asistencias y apenas 6 goles. Ante Minnesota United, el peruano arrancó como extremo derecho.

Yordy Reyna lleva 13 goles con el Vancouver Whitecaps desde su llegada del 2017.

Well that was fast.



All it took was five minutes for @WhitecapsFC to take the lead! #VANvMIN https://t.co/Sl8O8HZK0c