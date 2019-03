Confirmado: Alexander Succar será nuevo jugador del Huachipato de Chile

La novela entre Alexander Succar y Sporting Cristal llegó a su fin ya que el delantero de 23 años continuará su carrera en el extranjero debido a que el elenco celeste decidió prestar al futbolista al Huachipato de Chile al no tener minutos en el Rímac.

El atacante formado en las divisiones menores de Cantolao se sumará a la lista de los jugadores extranjeros ya que se conoció que partira al balompié sureño para vestir la camiseta de los 'Acereros' por todo el 2019.

Succar era el tercer delantero que tenía en el plantel Claudio Vivas por detrás del argentino Emanuel Herrera y del uruguayo Cristian Palacios y en los últimos días se especuló con una posible llegada a Universitario, versión que fue desmentida por Cristal, club dueño de su pase.

Como se recuerda, el atacante no sumó minutos con los cerveceros en esta presente temporada. En el debut ante Sport Huancayo no llegó a ingresar y ante Alianza Lima no estuvo en la lista de convocados.

De esta forma, Alexander Succar tendrá su segunda oportunidad en el extranjero ya que el año pasado estuvo en el Sion de la Liga Suiza en donde no tuvo la continuidad esperada.