Sebastián 'Pollo' Vignolo sobre San Lorenzo: "No juega tan mal y tiene menos de lo que merece" [VIDEO]

El momento de San Lorenzo de Almagro es crítico, según el análisis del periodista argentino Sebastián Vignolo. El 'Pollo' mencionó que el juego del 'Ciclón' es de un nivel promedio, sin embargo, dada las circunstancias, su mejoría debe de ser rápida.

"Para mí no juega tan mal y tiene menos de lo que se merece. Ahora, no sé si merece mucho más, no sé si merece pelear el campeonato, creo que no. Lo de San Lorenzo es para prestarle atención, no creo que sea tan suelto (Jorge Almirón). En un campeonato, donde sales último, tienes que enderezar rápido porque la puedes cag..", expresó en Fox Sports.

Vignolo reveló que no entiende, en algunas ocasiones, las explicación del entrenador del 'Cuervo', Jorge Almirón: citó un caso. "(La situación de San Lorenzo) Le ha pasado a River y le ha pasado a Independiente, incluso al propio San Lorenzo. Yo creo que el mejor refuerzo que tuvo San Lorenzo es Almirón. También el entrenador se genera algunos momentos que no está lúcido, porque no entiendo mucho la salida de Blandi y la explicación del porqué salió. Se confunde", detalló.

Finalizó aduciendo que una victoria podría cambiar el semblante de San Lorenzo. "Creo que lo que necesita hoy San Lorenzo es un resultado positivo para que se mire al espejo. Un partido que capaz no lo merezca, pero si lo merece mejor, pero ganarlo dices 'me saco la 'mufa'".