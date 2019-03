José Mourinho: "Es un orgullo que en el Real Madrid todavía me recuerden" [VIDEO]

El director técnico portugués está descansando ahora mismo en la ciudad de Londres, esperando que algún proyecto serio pueda seducirlo para vestirse de traje y dirija nuevamente un equipo profesional. En las últimas horas fue relacionado con el Real Madrid, ante la repentina eliminación frente al Ajax de Ámsterdam por UEFA Champions League 'La Casa Blanca' está pensando en sacar de su cargo a Santiago Solari y la carta que tiene tanto la directiva, como los hinchas 'merengues' es 'The Special One'.

José Mourinho es recordado por haberle regresado al Real Madrid esa estirpe competitiva tras ser por largos años "un equipo con mucho dinero" que siempre estaba siendo eliminado en los octavos de final. Aunque 'Don José' no ganó la UEFA Champions League con el equipo español, su recuerdo siempre se mantuvo expectante y en la mente de los fanáticos es respetado por lo brindado en temporadas pasadas.

Por eso la prensa española acudió hasta Inglaterra para conocer la opinión del mismísimo José Mourinho ante esta ola de rumores sobre su persona: "Me enorgullezco de esto (que haya aficionados que lo estén pidiendo), pero Real Madrid tiene entrenador. Obviamente que es un motivo de orgullo, pero nada más que eso”, sostuvo al micrófono de Jugones - El Chiringuito.

Al momento de ser consultado por si se comunicó con algún jugador del plantel, tras la derrota contra el Ajax de Ámsterdam, Mourinho sostuvo: "No les he mandado un mensaje. Pero saben que, cuando han ganado, yo he estado feliz por ellos. Y saben que no estoy para nada contento con lo que ha pasado”. Mientras que cuando se le consultó por el recuerdo más exacto que tiene del Real Madrid como institución y su paso por ahí, 'Mou' se emocionó un poco.

"Hicimos cosas fantásticas, ganamos una Liga de un modo único y también tuvimos momentos malos. Yo cometí errores y he mejorado mucho como entrenador y como persona después de esta experiencia. Estoy tranquilo", sentenció con una sonrisa complaciente mientras caminaba por las calles de Inglaterra, el tiempo será juez de la decisión final del 'entrenador luso'.

EL DATO:

José Mourinho después del Real Madrid dirigió a los siguientes equipos: Chelsea F. C. y Manchester United F. C.