¿Marcelo cerca de ser nuevo jugador de la Juventus?

El Real Madrid no la pasa nada bien ya que en tan solo una semana le dijo adiós a la Copa del Rey, Champions League y en la Liga Santander el panorama no es el mejor. Además, se conoció que Marcelo habría decidido marcharse de España al no ser considerado por Santiago Solari.

Según el diario La Stampa de Turín, el lateral brasileño le habría comunicado a la dirigencia merengue que lo dejen irse a la Juventus de Italia en búsqueda de nuevos desafíos dado que actualmente para el DT madrileño el titular en ese puesto es Sergio Reguilón.

Incluso se especula que ya habría acuerdo entre el club bianconero y el también jugador de la Selección Brasileña por las próximas cuatro temporadas y sería uno de los futbolistas mejores pagados de la plantilla con un sueldo de 12 millones de euros por año.

La reunión que supuestamente sostuvo con un directivo de Real Madrid habría sido con José Ángel Sánchez, actual director general del cuadro español y le habría expresado su malestar e incomodidad por la situación del equipo deseando abandonar España.

Marcelo no llegó a disputar minuto alguno en los tres últimos encuentros de los merengues ya que no fue considerado como titular en los partidos ante el Barcelona ni en la eliminación ante el Ajax por la vuelta de los octavos de final de la Champions League.