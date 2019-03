Sergio Ramos tendría todo arreglado para jugar en la Juventus con Cristiano Ronaldo

Florentino Pérez tiene seguro que José Mourinho será el próximo entrenador del Real Madrid y esta decisión en una parte del plantel no gustó para nada, porque el técnico portugués siempre fue muy exigente con ciertos futbolistas, más aún cuando tienen poses de 'cracks intocables'.

Por eso Sergio Ramos se une a Marcelo en una decisión que parece irrevocable según cuenta la prensa de Italia, especialmente 'Calciomercato' que señaló lo siguiente en su versión web: "La Juventus contaría con el apoyo de Jorge Mendes (agente de Cristiano Ronaldo) para concretar la operación. Ramos tiene contrato en Madrid hasta 2021; sin embargo, ya no parece un intocable del club tras su discusión con Florentino".

Destacando el punto flaco de la relación entre el entrenador portugués; José Mourinho y el capitán español; Sergio Ramos. Ambos personajes del fútbol mundial no terminaron en buena relación cuando 'The Special One' se marchó del Real Madrid hace algunas temporadas. A la renuncia de Marcelo se el estaría sumando 'El Camero' y con esto 'La Casa Blanca' pierde dos cracks.

Ante esta posibilidad prácticamente real, "la Vecchia Signora" estaría aprovechando una oportunidad de oro para contratar al defensor central más importante de los últimos tiempos en el Real Madrid, teniendo a Jorge Mendes (agente de Cristiano Ronaldo) como aliado principal en la transacción que remecerá el mundo entero del fútbol.

EL DATO:

Sergio Ramos iba fichar en 2015 por Manchester United, cuando Carletto Ancelotti estaba como entrenador del Real Madrid.

